Sophie Bleibtreu sprintet zu den Deutschen Meisterschaften

Dortmund. Die Sprockhövelerin Sophie Bleibtreu vom TV Wattenscheid nimmt an den DM teil. Den Ort kennt sie gut. Marie-Sophie Macke jubelte in Düsseldorf.

Die Sprockhöveler Sprinterin Sophie Bleibtreu, die für den TV Wattenscheid startet, war am Wochenende beim Sparkassen Indoor Meeting in der Dortmunder Körnig Halle über die 60 Meter aktiv. Bleibtreu landete in ihrem zweiten Vorlauf mit 7,79 Sekunden aber nur auf dem achten und somit letzten Rang und verpasse somit das Finale. Dies erreichten in Bleibtreus Vorlauf Rani Rosius aus Belgien mit 7,29 Sekunden und N’Ketia Seedo aus den Niederlanden mit 7,31 Sekunden.

In der Vorwoche landete Bleibtreu bei den NRW-Meisterschaften über die 200-Meter mit 25,34 Sekunden rang drei. Über die 60 Meter landete sie mit 7,75 Sekunden im Finallauf auf Position acht. Vorher erreichte sie im Vorlauf und Zwischenlauf jeweils 7,68 Sekunden.

Als Teil der 4x200-Meter-Staffel landete Bleibtreu mit dem TV Wattenscheid in 1:39,51 Minuten auf Rang zwei und qualifizierte sich so für die Deutsche Meisterschaft, bei der sie am kommenden Wochenende teilnehmen wird – erneut in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle. Am 18. und am 19. Februar werden auch zahlreiche Top-Athletinnen und Athleten der Leichtathletik vor Ort sein.

Marie-Sophie Macke aus Haßlinghausen sichert sich den U20-Titel

Als Team des Social-Media Teams diesmal nur als Zuschauerin dabei, war Diskuswerferin Marie-Sophie Macke aus Haßlinghausen. Sie sicherte sich aber bereits in der Vorwoche den U-20-Titel bei den NRW-Meisterschaften im Diskuswerfen in Düsseldorf. Auf 50,21 Meter warf die Sprockhövelerin ihren Diskus. Auch bei den Frauen hätte sie gewonnen. Dort gewann Jule Gipmann vom SV Viktoria Goch mit 49,09 Metern. Zudem trat Macke beim Kugelstoßen an und wurde mit 11,72 Metern Zweite in der Altersklasse U20.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel