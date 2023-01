Sportfreunde Niederwenigern halten Kapitän und Allrounder

Die Sportfreunde Niederwenigern mischen in der Fußball-Landesliga im Aufstiegsrennen mit.

Hattingen. Die Sportfreunde Niederwenigern haben die nächsten beiden Verlängerungen bekanntgegeben. Es bleiben zwei, die wichtig für die Stabilität sind.

Nach den Vertragsverlängerungen mit Marc Rapka, Jan Adolphs, Dominik Enz, Jakob Heufken und Paul Renneberg haben sich die Sportfreunde Niederwenigern auch mit Steffen Köfler und Fabian Lümmer über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

Der 31-jährige Fabian Lümmer ist Mittelfeldspieler und kam in der bisherigen Saison in der Fußball-Landesliga in elf Partien für die Hattinger zum Einsatz. Er ist ein Urgestein im Trikot der Sportfreunde Niederwenigern.

„Ich habe das Gefühl, dass bei uns aktuell vieles in die richtige Richtung geht. Deshalb möchte ich auch in der kommenden Saison Teil dieser positiven Entwicklung bleiben“, sagt Lümmer zu seiner Verlängerung.

Sportfreunde Niederwenigern halten den Kopf der Mannschaft

Das gleiche gilt für den 27-jährigen Steffen Köfler, der in dieser Spielzeit bei seinen zwölf Ligaeinsätzen zwei Tore erzielte. Er ist als Kapitän der Kopf der Mannschaft.

Steffen Köfler ist Kapitän bei den Landesliga-Fußballern der Sportfreunde Niederwenigern. Foto: Hendrik Steimann

„Wir haben es nach dem schmerzhaften Abstieg geschafft, ein gutes Team aus jungen und erfahrenen Spielern zusammenzustellen, das endlich wieder für erfolgreichen, attraktiven Fußball steht. Mich freut es wirklich sehr, auch in der nächsten Saison Teil dieses Teams zu sein und die Jungs anzuführen“, so Köfler, für den der Fußball bei den SF Niederwenigern ein Heimatgefühl bei ihm auslösen.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel