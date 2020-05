Sportfreunde Niederwenigern: Kader für die neue Saison steht

Die Sportfreunde Niederwenigern warten gespannt auf die offizielle Entscheidung des Fußballverbandes Niederrhein, die Saison abzubrechen und zu beenden. In der Empfehlung vor dem noch folgenden Verbandstag soll es keine Absteiger geben, die Wennischen dürften also ein weiteres Jahr in der Oberliga spielen. Sie könnten sofort starten, da der Kader soweit steht.

„23 Spieler haben wir, fast alle bleiben bei uns. Das war der größte Wunsch der Trainer. Wir schauen natürlich noch weiter nach links und rechts und führen Gespräche, da sich Spieler bei uns melden“, verrät der Sportliche Leiter Christopher Weusthoff, der hofft, dass der Verein in der neuen Saison den nächsten Schritt machen kann.

Torhüter Sebastian Behler verabschiedet sich

Aus dem zurzeit aktuellen Kader verabschiedet sich Torhüter Sebastian Behler, sein Ziel ist noch unbekannt. Während der Saison waren bereits Amin Ouahaalou, Luca Kazelis und Keeper Hendrik Zimmermann gewechselt, dafür kamen Kento Wakamiya und Dominik Enz auf dem Feld sowie als Torwart Leon Ossmann hinzu.

Außerdem wollte Anil Kisin vorübergehend eine Pause vom Fußball einlegen. Dies hatte auch Verteidiger Paul Schütte für eine ganze Weile getan. Er hat nun aber für die kommende Saison seine Zusage gegeben.