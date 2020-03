Sportfreunde Niederwenigern verkaufen Geistertickets

Gähnende Leere herrscht auf dem Glückauf-Sportplatz an der Burgaltendorfer Straße in Hattingen. Wie überall in Zeiten der Coronakrise ist die Anlage, wo der Fußball-Oberligist Sportfreunde Niederwenigern normalerweise vor vielen Zuschauern spielt, gesperrt. Doch am Sonntag gibt’s trotzdem ein Ligaspiel – zumindest virtuell.

Es wäre der Spieltag, an dem sich der SC Union Nettetal in Niederwenigern vorstellen würde. Der aktuell Drittletzte der Oberliga Niederrhein, zwei Punkte vor den Wennischen, die allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto haben. In der Theorie hätte es dadurch aber die Chance für die Elf von Jürgen Margref gegeben, die rote Laterne im Falle eines Erfolges kurzzeitig abzugeben. An einen Gegner, mit dem sie im Dorf viel verbinden. Und so entstand die Idee, besondere Geistertickets für das Spiel anzubieten und es in einem Ticker einfach stattfinden zu lassen.

Vor zwei Jahren verloren Sportfreunde Niederwenigern in Relegation

Vor knapp zwei Jahren haben die Sportfreunde Niederwenigern in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga gegen Nettetal verloren. Foto: Jörg Knappe / Ja

Knapp zwei Jahre ist es her, als sich die Sportfreunde mit Nettetal in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga gemessen haben. Das Hinspiel gewannen sie, im Rückspiel scheiterten sie im Elfmeterschießen. Nettetal stieg also auf, Niederwenigern folgte dann aber im vergangenen Sommer. „Gegen Nettetal gab faire Spiele und viele Zuschauer“, erinnert sich auch Mario Kraushaar. Er ist Jugendleiter der Wennischen und einer der Organisatoren für besondere Aktionen in der Coronapause. Gemeinsam mit Fußball-Abteilungsleiter Manfred Lümmer hat er Ideen gesammelt.

„Der Termin, an dem es gegen Nettetal gegangen wäre, bietet sich aus unserer Sicht für einen Ticker an“, so Kraushaar. Dabei werde Fantasie und Spaß den Inhalt beherrschen. Am Sonntag schalten die Sportfreunde den Ticker auf ihrer Homepage (www.sfn24.de), pünktlich um 15 Uhr, der gewohnten Anstoßzeit. Aber damit noch nicht genug. Auch Geistertickets für diese Partie werden verkauft. Entweder für fünf Euro zum Normalpreis, oder das VIP-Ticket für 19,24 Euro, angelehnt an das Gründungsjahr. Die Tickets können über die Homepage bestellt werden und kommen auch tatsächlich per Post. „Sie können hinterher gegen ein richtiges Ticket getauscht werden, wenn wieder Fußball gespielt wird“, kündigt Kraushaar an.

Verein ruft während Coronapause mehrere Aktionen ins Leben

Eventuell gibt’s noch eine kleinere Aktion. Daneben laufen schon einige: ein Malwettbewerb für Kinder bis zehn Jahre, bei dem zuletzt ein Geist gemalt werden soll und Gegenstand für die Geistertickets wird. Außerdem gibt’s eine Challenge, bei der die Fans der Sportfreunde bei einer Haushaltsarbeit einen Ball hochhalten sollen. Vom Bergbau-Wanderweg durch das Dorf sollen dem Verein Bilder geschickt werden. Und ein Fifa-Turnier läuft derzeit noch, im richtigen Modus wie ein großes Turnier, mit 52 Teilnehmern. „So können wir das Vereinsleben auch weiterhin am Laufen halten“, freut sich Kraushaar.