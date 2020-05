Sportplätze in Hattingen seit Donnerstagnachmittag verfügbar

Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen und der damit verbundenen Öffnung für einen Teil des Sportbetriebs blieb die Stadtverwaltung Hattingen zunächst noch vorsichtig, stellte dann aber am Donnerstagnachmittag nach Absprache mit dem Stadtsportverband die Sportplätze den Vereinen wieder zur Verfügung.

Die Sportler in Hattingen dürfen also ihre Trainingseinheiten an der freien Luft wieder ausüben – unter Einhaltung der Vorgaben aus der Coronaschutzverordnung und den Bestimmungen der Landesregierung bezüglich des Sporttreibens. Das Land NRW hatte generell ab Donnerstag grünes Licht gegeben, die Entscheidung kam aber dennoch sehr plötzlich für die Kommunen. „Wir haben zwar die Verordnung zur Lockerung vorliegen, wissen aber noch keine Details und welche Vorgaben für die Sportler noch folgen können“, sagte Jana Golus, Stadtsprecherin aus Hattingen.

Hattingens Sportvereine dürfen zu gewohnten Zeiten auf die Sportplätze

Der Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) der Stadt Hattingen tagt erst wieder am Freitag. Der Stadtsportverband und das Sportamt der Verwaltung haben allerdings schon am Donnerstag abgesprochen, dass den Vereinen zu den ihnen üblich zugeteilten Trainingszeiten die Sportplätze wieder zugänglich gemacht werden. „Sie sind eigenverantwortlich dafür, dass die nötigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Wir appellieren an sie im Interesse aller, den Infektionsschutz einzuhalten“, betont Jana Golus.

Kontrollen könnte es zwischendurch auch geben, da das Ordnungsamt ohnehin im Stadtgebiet unterwegs sei. Wer sich also nicht an die Regeln beim Sporttreiben an der frischen Luft hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.