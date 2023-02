Sprockhövel: Irakischer Erstliga-Spieler sucht einen Verein

Ali Ahmed ist ein linker Verteidiger, der in der kurdischen und der irakischen Liga spielte.

Sprockhövel. Abdullah Ali Ahmed flüchtete nach Deutschland und möchte wieder Fußball spielen sowie Anschluss finden. Früher spielte er hochklassig Fußball.

Schon seit seiner Kindheit spiele er Fußball, der Sport bedeute ihm alles, sagt Abdullah Ali Ahmed. Und dennoch sitzt er aktuell auf dem Trockenen.

Denn Ahmed flüchtete aus seiner Heimat dem Irak nach Deutschland, lebt nun seit zehn Monaten in Sprockhövel und sucht Anschluss.

„Ich kenne hier niemanden und spreche nicht sehr gut Deutsch“, sagt er. Dabei spielte der 23-Jährige als linker Außenverteidiger zwei Jahre lang für den Verein „Handren“ in der Kurdischen 1. Liga und zuvor schon für den Brusk Sport Club aus der Stadt Erbil, der heute in der dritten Liga spielt und in zahlreiche Regionen aufgeteilt ist.

Kontaktierbar ist Abdullah Ali Ahmed, der am liebsten in der Oberliga spielen möchte, über die E-Mail-Adresse: Ali.ahmed.abdullah22@gmail.com.

