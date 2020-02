Hattingen/Sprockhövel. Die Oberligisten aus Hattingen und Sprockhövel haben ihre Generalproben vor der Rückkehr in den Ligaalltag bestanden und sollten daran anknüpfen.

Sprockhövel/Niederwenigern: Schwung aus Testspiel mitnehmen

Bestanden! Die beiden Oberligisten haben ihre letzten Testspiele gewonnen, bevor es am kommenden Wochenende in den Ligaalltag zurückgeht. Das ist gut, um den Schwung im Optimalfall mitzunehmen. Auch wenn die Aufgaben direkt wieder anspruchsvoll beginnen.

Der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, der SC Wiedenbrück, kommt in den Baumhof. Das Hinspiel gab die TSG nach 2:0-Führung aus der Hand. Sie sollte so wie gegen Hagen auftreten und zeigen, wer der Herr im Haus ist – auch wenn das leicht gesagt ist.

Sportfreunde Niederwenigern können ihre Gegner ärgern

Die Sportfreunde Niederwenigern haben sechs Tore in einem Spiel geschafft. Ihre Chancen sollten sie nun auch in der Oberliga Niederrhein nutzen, um noch den ein oder anderen zu ärgern. Beginnen können sie mit dem Vierten, dem 1. FC Bocholt, am nächsten Sonntag.