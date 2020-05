Sprockhövel: SSV bespricht mit Vereinen Sportplatzöffnung

Sprockhövel. Die Sportplätze in Sprockhövel sollen erst nach Absprache von Regeln zu einem einheitlichen Ablauf und der Hygiene wieder geöffnet werden.

Die Sportplätze in Sprockhövel bleiben trotz der Lockerung der Regierung während der Coronakrise noch einige Tage geschlossen. Das geht aus der Tagung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Sprockhövel hervor. Vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, der vor dem 30. Mai nur kontaktlos erlaubt ist, soll es eine klare Absprache mit den Vereinen geben.

„Nächste Woche wird der Stadtsportverband mit den Vereinen zusammen eine einheitliche Lösung besprechen. Hierzu gehören Abläufe und entsprechende Hygienepläne. Wenn das geregelt ist, werden die Sportplätze erst geöffnet“, sagte Ralph Holtze, Leiter der Zentralen Gebäudebewirtschaftung, die für die Sportplätze die Freigabe erteilt.

Kontaktloser Sport ist seit Donnerstag wieder erlaubt

Seit Donnerstag ist es im Land Nordrhein-Westfalen wieder erlaubt, an der frischen Luft kontaktlos Sport zu treiben. In anderen Städten ist es seitdem den Vereinen wieder möglich, die Sportplätze zu betreten, etwa in Hattingen. Die Stadt Sprockhövel möchte aber erst klare Regeln zur Durchführung des Sportbetriebs unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie, die es seitens des Landes nicht detailliert gab.

„Die Vereine müssen auch dazu in der Lage sein, die Bestimmungen des Landes umzusetzen“, betonte Holtze, der die schnelle Entscheidung der Regierung ohne Hinweise auf eine genauere Vorgehensweise kritisch betrachtet. Er schätzt deshalb, dass die Sportplätze in Sprockhövel womöglich erst in der übernächsten Woche wieder geöffnet werden.