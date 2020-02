Sprockhöveler Sprinterin Bleibtreu: „Ich möchte genießen“

Sprockhövel. Die junge Sprinterin aus Sprockhövel tritt bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen an. Sie spricht über diesen besonderen Moment.

Sprinterin Sophie Bleibtreu (17) ist über 60 Meter die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen gesprintet. Sie tritt in am Wochenende Leipzig an, auch mit der Staffel. Wie sie im Vorfeld über den Wettkampf denkt.

Frau Bleibtreu, was für ein Gefühl hatten Sie nach Erreichen der Norm?

Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, war sehr überrascht und habe mich total gefreut. Im dem großen, gut besuchten Stadion in Leipzig zu starten, ist etwas Besonderes.

Wie aufgeregt sind Sie vor der Premiere und was erwarten Sie dort?

Die Aufregung hat sich im Vorfeld in Grenzen gehalten, kurz vor meinen Starts werde ich aber wohl nervös sein. Ich möchte die Stimmung und die Atmosphäre genießen und im Optimalfall eine neue Bestzeit laufen.

Haben Sie ein Idol bei den erwachsenen Leichtathleten?

Ich bewundere die Lockerheit, mit der Gina Lückenkemper in ihre Wettkämpfe geht. Das versuche ich auch. Schade, dass sie nicht startet. Daher werde ich schauen, wie sich Tatjana Pinto warm macht und was ich mir abschauen kann.