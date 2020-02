SuS Niederbonsfeld fährt zum Spitzenreiter zum Start

Die Winterpause geht nun auch bei den Damen zu Ende, die Frauen des SuS Niederbonsfeld haben sich gut auf die Restrunde in der Landesliga vorbereitet. Die startet direkt mit einem Kracher: die Hattingerinnen sind zu Gast beim Tabellenführer SpVg Gustorf-Gindorf (So, 13 Uhr).

Die Gegnerinnen hatten sich mit einem 8:0-Sieg in die Winterpause verabschiedet, der SuS mit einer 1:4-Niederlage (gegen Rosellen). Die Testspiele liefen allerdings gut, aus vier Begegnungen holten die Bonsfelderinnen einen Sieg und drei Unentschieden, gegen zwei Niederrheinligisten und zwei Bezirksligisten. Das Hinspiel gegen den Spitzenreiter endete mit einem spektakulären 5:5.

Zwei Starke Offensiven treffen aufeinander

Bei den Gegnerinnen spielt außerdem Top-Torjägerin Vanessa Wistuba (bislang 18 Treffer). „Sie müssen wir in den Griff bekommen“, sagt SuS-Co-Trainer Jörg Schwarz, der allgemein vor der starken Offensive der Gegnerinnen warnt. „Wir müssen verhindern, dass sie Tore schießen und unsere Stärke in der Offensive selbst ausspielen“, so Schwarz, der von einer spielstarken Mannschaft spricht, auf die der SuS trifft.

„Sie ist in allen Teilen gut besetzt und spielt gut hinten heraus. Sie steht nicht zu Unrecht an der Spitze.“ Neben den Langzeitverletzten Amelie Kannenberg und Mariann Farkas fehlen Michelle Lenz, Kim Klimas (beide Fußbverletzung) sowie Christina Brauksiepe des Studiums wegen.

Noch eine Mannschaft hat zurückgezogen

Mit der SVG Neuss-Weissenberg hat sich im Winter übrigens das dritte Team aus der Liga zurückgezogen, so dass nur noch elf verbleiben.