SuS Niederbonsfeld gegen die zweitschwächste Liga-Defensive

Jubeln möchten die Landesliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld am Wochenende über das Verlassen der Abstiegszone.

Hattingen/Sprockhövel. Der SuS Niederbonsfeld kann die rote Zone verlassen. In beiden Kreisligen steht ein Top-Duell an. Die Wilde 13 trifft auf Leidensgenossinnen.

Nach dem Unentschieden im Lokalduell treten die Landesliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld an diesem Sonntag (13 Uhr) an der Kohlenstraße gegen Eintracht Emmerich an.

Es ist ein wichtiges Spiel für die vom Abstieg bedrohten Niederbonsfelderinnen. Denn während sie mit vier Punkten aus zehn Spielen aktuell auf dem zwölften und somit letzten Platz stehen, rangiert Eintracht Emmerich mit sieben Zählern nur zwei Plätze weiter oben, hat aber eine Partie weniger absolviert.

SuS Niederbonsfeld trifft auf die zweitschwächste Defensive der Liga

Gelingt dem SuS der Sieg gegen die Mannschaft mit der zweitschwächsten Defensive der Liga, könnte er die Abstiegsplätze verlassen – wenn zugleich die DJK Arminia Klosterhardt, die noch zwischen Niederbonsfeld und Emmerich platziert ist, im Heimspiel gegen GW Lankern II nicht gewinnt. Lankern ist als Tabellenfünfter Favorit.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben indes spielfrei.

Top-Spiel des SuS II in der Kreisliga

In der Kreisliga empfängt die zweite Mannschaft des SuS Niederbonsfeld Tura 86 Essen (So., 15 Uhr). Es ist ein absolutes Top-Spiel. Beide Mannschaften sind mitten drin im Aufstiegsrennen. Die Hattingerinnen liegen nach zehn Partien mit 25 Punkten aktuell auf dem zweiten Rang. Ganz oben steht die SpVgg Steele II mit ebenfalls 25 Punkten und einem besseren Torverhältnis. Allerdings haben die Essenerinnen auch schon eine Partie mehr absolviert. Tura 86 Essen hat 24 Punkte aus zehn Spielen und steht auf Rang drei.

Die SF Niederwenigern II haben in der Kreisliga mit dem Aufstiegsrennen hingegen nichts zu tun. Sie treffen am Sonntag um 15.30 Uhr zuhause auf Blau-Weiß Langenberg.

Gigantinnen-Spiel in der Hagener Kreisliga, Wilde 13 Sprockhövel im Kellerduell

In der Hagener Kreisliga steht der Spieltag unter den spannenden Vorzeichen des Topduells zwischen den SF Sölderholz und Borussia Dortmund II. Beide Teams haben bisher elf Siege in elf Spielen eingefahren. Während Sölderholz durch das Torverhältnis von 72:6 auf Rang zwei liegt, führt der BVB dank des Torverhältnisses von 124:2 die Liga an.

Die Wilde 13 Sprockhövel und der VfL Gennebreck haben mit dem Geschehen ganz oben nichts zu tun. Die Wilde 13 trifft am Sonntag um 14.30 Uhr auswärts auf die TSG Herdecke. Es ist ein Kellerduell zwischen den beiden einzigen Mannschaften, die in dieser Saison noch sieglos sind. Der VfL Gennebreck – aktuell Tabellenvierter – tritt um 15 Uhr beim Dritten FFC Ennepetal an.

