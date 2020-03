SuS Niederbonsfeld will den guten Lauf fortsetzen

Der 8:0-Sieg des SuS Niederbonsfeld gegen die VfL Sportfreunde war zumindest in der Höhe überraschend. Positiv war zudem, dass die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen kein Gegentor kassierte, was in der Hinserie nur ganz selten der Fall war. Mit dem erspielten Selbstvertrauen wollen die Blau-Weißen auch gegen die Essener SG 99/06 punkten (So., 15 Uhr).

„Unser Spiel gegen die Sportfreunde konnte man sich wirklich gut angucken“, sagte Kronen. „Die Resonanz unserer Zuschauer war positiv. Aber klar ist auch, dass uns gegen die ESG ein ganz anderes Kaliber erwartet.“

Essener einen Platz vor Niederbonsfeld

Die Essener liegen in der Tabelle einen Platz vor den Hattingern, zwischen den Team liegen aber auch fünf Punkte. „Ich zähle die ESG zu den drei stärksten Teams der Liga, nur ist die Mannschaft ähnlich inkonstant wie wir“, so Kronen.

Im Vergleich zum Sportfreunde-Spiel muss Kronen seine Elf auf vier Positionen umbauen. Defensivspezialisten Freddy Albers, Guido Amade und Hartmut Brand fallen ebenso aus wie Spielgestalter Viktor Rosalski. „Viktor ist unser Dreh- und Angelpunkt, deshalb ist sein Ausfall ärgerlich. Dennoch haben wir dieses Szenario schon einmal durchgespielt.“ Seine Position wird Finn Neumann einnehmen.