Tennis: die Sommersaison kann auch in Westfalen beginnen

Trotz aller hinlänglich bekannten Widrigkeiten der Corona-Pandemie werden die Tennisspielerinnen und -spieler im Bereich des Westfälischen Tennisverbandes und des angeschlossenen Bezirks Ruhr-Lippe in Kürze mit ihrer Wettkampfsaison beginnen.

Die zum 30. Mai durch das Land Nordrhein-Westfalen in einer neuen Corona-Schutzverordnung beschlossenen weiteren Lockerungen erleichtern das Vereinsleben und die Durchführung der Wettspiele in erheblichem Maße, so dass dem baldigen Start in die Punkterunde auf der Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes nichts mehr im Wege steht.

Auch die Verbände Mittelrhein und Niederrhein werden dann den Spielbetrieb aufnehmen.

Es gelten die Bedingungen der Corona-Schutzverordnung

Auf Veranlassung des Landessportbundes werden die NRW-Tennisverbände allen Gesundheitsämtern und Vereinen dieses Hygiene- und Infektionsschutzkonzept zukommen lassen und die Clubs kurzfristig detailliert per E-Mail informieren.

Der Vizepräsident Wettkampfsport Erwachsene des WTV, Lutz Rethfeld. Foto: WTV

Nach den Beratungen der Präsidenten und Geschäftsführer der drei NRW-Verbände und nach Klärung mit dem Landessportbund NRW und der Politik weist der WTV auf seiner Homepage aber schon einmal konkret darauf hin, dass die Spielerinnen und Spieler durch ihre Teilnahme die Bedingungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung akzeptieren, eine Dokumentation aller Anwesenden anlässlich der Punktespiele zwingend notwendig ist und dabei insbesondere auch die Zuschauer mit Namen und Adressen zu erfassen und diese Daten vier Wochen lang aufzubewahren sind.

Vereine zunächst in der Zwickmühle

Bisher saßen die Vereine in einer Zwickmühle fest. Obwohl die Voraussetzungen für einen vernünftigen Spielbetrieb zunächst nur in Fragmenten vorhanden waren, sollten sie sich bis zum 20. Mai (Senioren-Regionalliga 25. Mai) entscheiden, ob sie an den Meisterschaftsspielen teilnehmen wollten oder nicht.

Mit der neuen Verordnung haben sich die Gegebenheiten aber grundlegend geändert. Seit dem 30. Mai ist die Nutzung von Duschen und Umkleiden ebenso wieder gestattet wie auch die der Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume.

Durchführung problemlos möglich

Zudem dürfen ab diesem Zeitpunkt wieder bis zu 100 Zuschauer die Tennisanlagen betreten. Auch die Austragung der Doppel wurde offiziell gestattet, da die nicht kontaktfreie Ausübung von Sportarten ohne Mindestabstand wieder erlaubt wurde. Selbst die Befürchtung, dass beim Saisonstart jeweils nur zwei Personen gemeinsam im PKW zu den Auswärtsspielen anreisen dürfen, hat sich nicht bestätigt. Inzwischen können sich Gruppen von zehn Personen im öffentlichen Raum bewegen.

All diese Lockerungen unterliegen auf der einen Seite zwar den Einschränkungen durch die Hygiene- und Infektionsschutzverordnung, ermöglichen auf der anderen Seite aber eine unter den gegebenen Umständen weitgehend problemlose Durchführung der Saison. Und darauf hatte man beim WTV ja auch intensiv hingearbeitet.

Lockerungen kommen rechtzeitig vor dem Saisonstart

„Natürlich freue ich mich, dass die Lockerungen noch rechtzeitig vor unserem Saisonstart gekommen sind. Nun ist es wichtig, dass alle Spielerinnen und Spieler und die Funktionäre in den Vereinen ihrer Verantwortung gerecht werden und alle gesund durch die Spiele kommen“, sagte der Vizepräsident Wettkampfsport Erwachsene des WTV, Lutz Rethfeld.

Auf der anderen Seite ist es natürlich bedauerlich, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung die Situation der Vereine noch eine andere war. So haben sich im Bereich des WTV insgesamt lediglich 58 Prozent, das sind 2645 der insgesamt 4560 gemeldeten Erwachsenen-Teams, für eine Teilnahme an der Übergangssaison entschieden. Im Bereich des Bezirks Ruhr-Lippe liegt die Quote mit 68,3 Prozent über dem Durchschnitt. Vor allem in den höheren Altersklassen gab es erwartungsgemäß viele Abmeldungen.

Nachdem die Profifußballer die Saison 2019/2020 derzeit zu Ende spielen, leisten im Amateursport die Tennisspielerinnen und -spieler mit dem Beginn ihrer Sommersaison Pionierarbeit in diesem Coronajahr 2020.

