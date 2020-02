Topspiel gegen Wattenscheid: Welper will Platz eins behalten

Es geht um viel, um die Tabellenführung und um die beste Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bezirksliga. Das Spitzenspiel zwischen Liga-Primus SG Welper und dem Zweiten Schwarz-Weiß Wattenscheid steht an (So., 15 Uhr). Welpers Trainer Seung-Man Hong erwartet eine brisante Partie, bei der die fußballerischen Elemente womöglich in den Hintergrund rücken könnten.

Könnte ein wichtiger Faktor im Spitzenspiel werden: Welpers Außenspieler Sidney Rast. Foto: Manfred Sander / Funke foto service

„Es wird eher auf die Laufbereitschaft, den Kampfgeist und die Zweikampfstärke ankommen, als auf Kombinationen“, erklärt Seung-Man Hong. Seine These unterstützen zwei Argumente: Zum einen findet das Spiel auf dem Wattenscheider Ascheplatz statt, was das Fußballspielen ohnehin erschwert, und zum anderen wird es laut Wetterprognose nass und vor allem windig. „Da sind dann andere Dinge gefragt. Einzelaktionen und auch Standards können solche Spiele entscheiden“, so Hong.

Ein Sieg wäre nicht vorentscheidend, aber wichtig

Zwei Punkte trennen die Teams aktuell in der Tabelle, die Sportgemeinschaft hat 41 Zähler, Wattenscheid 39, allerdings haben die Schwarz-Weißen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir wollen mit einem Sieg Platz eins verteidigen“, erklärt der SG-Coach. „Aber auch eine Niederlage entscheidet das Aufstiegsrennen noch nicht, auch wenn ein Sieg ein wichtiger Schritt sein kann.“

SGW-Trainer Seung Man Hong erwartet ein kampfbetontes Spiel gegen Wattenscheid. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Im Hinspiel siegten die Grün-Weißen mit 4:1. Das Ergebnis fiel letztlich aber etwas zu deutlich aus. Gerade in den Anfangsminuten waren die Wattenscheider richtig gut im Spiel und Welper hatte bei zwei Aluminiumtreffern Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Mit einer 2:1-Führung im Rücken konterten die Welperaner dann gekonnt und schraubten den Spielstand in den Schlussminuten in die Höhe.

„Auch in diesem Spiel haben die Wattenscheider gezeigt, warum sie dort oben stehen“, erinnert sich Hong. „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir an Schwarz-Weiß Wattenscheid vorbei, das ist uns allen bewusst. Jetzt hat Wattenscheid den Heimvorteil, den sie meist zu nutzen wissen.“

Tim Dudda und Marc Kaulitzky sind fraglich

Große personelle Sorgen haben die Welperaner vor dem Spitzenspiel nicht. Nur hinter den Einsätzen von Tim Dudda und Marc Kaulitzky stehen ein paar Fragezeichen. Kapitän Dudda plagte sich ja zuletzt mit Rückenschmerzen herum, und verpasste auch den Ligaauftakt gegen den SV Bommern (3:0-Sieg). Zu Wochenbeginn begann der Mittelfeldakteur wieder mit dem Training, doch ob es für einen Einsatz reicht, ist unsicher. Defensivspezialist Kaulitzky könnte möglicherweise berufsbedingt ausfallen.

Eine Option für den Angriff ist erstmals nach seinem Wechsel vom TuS Hattingen zur SG Welper Tim Wasserloos. Er hat seine Verletzung auskuriert und brennt auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz im Trikot der Welperaner.