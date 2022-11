Jugendfußball TSG Sprockhövel: Am Wochenende steht die Jugend im Fokus

Hattingen/Sprockhövel. Gleich vier Titel werden am Samstag in der Klein Arena bei der TSG Sprockhövel vertreten. Die hofft selbst in zwei Spielen auf den den Erfolg.

Der Seniorenfußball macht – mit Ausnahme der Partie SG Vatanspor Gevelsberg II gegen den VfL Gennebreck II in der Kreisliga C – am Wochenende aufgrund des Totensonntags Pause.

Der Fokus liegt auf dem Jugendfußball. Dort sind sowohl die A-Jugend gegen die DJK BW Mintard (Samstag, 15 Uhr, Burgaltendorfer Straße) als auch die B-Jugend der Sportfreunde Niederwenigern beim DJK TuS Holsterhausen (Samstag, 12.15 Uhr) in der Leistungsklasse gefordert. Die A-Jugend liegt aktuell auf Rang fünf, die B-Jugend auf Platz acht.

Um mehr als nur Punkte geht es aber in der Klein Arena bei der TSG Sprockhövel. Der Hagener Jugend-Kreispokalfinaltag steht an. Der Eintritt beträgt drei Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

TSG Sprockhövel bei der A-Jugend und der B-Jugend dabei

Den Beginn machen am Samstag die B-Juniorinnen. Um 10.30 Uhr wird die Partie zwischen der SpVg Hagen 1911 und dem SV Hohenlimburg 10 angepfiffen. In der Favoritenrolle sind dabei die Hohenlimburgerinnen, da sie in der Bezirksliga spielen, während Hagen 1911 Kreisligist ist.

Es folgt das Pokalfinale der männlichen C-Jugend zwischen dem TuS Ennepetal und dem FC Wetter um 12.30 Uhr. Die Ennepetaler führen die Bezirksliga mit 22 Punkten aus neun Spielen an, der FC Wetter ist indes Erster der Kreisliga A.

B-Jugend gegen die SpVg Hagen 1911, A-Jugend gegen den SC Berchum/Garenfeld

Ab 14 Uhr steigt dann auch die Jugend der TSG Sprockhövel ein. Die B-Junioren der TSG, die in der Verbandsliga spielen, treffen auf die SpVg Hagen 11 aus der Kreisliga A. Eindeutig sind die Sprockhöveler, die auf dem Weg ins Finale die SpVg Linderhausen (13:0), den SSV Hagen (2:0 Wertung) und den SC Obersprockhövel (1:0) ausschalteten, favorisiert. Hagen 11 bezwang SuS Volmarstein (16:1), SpVg Breckerfeld (3:0) und den FC SW Silschede (8:0).

Den Abschluss macht das A-Junioren-Finale zwischen der TSG Sprockhövel und dem SC Berchum/Garenfeld (16 Uhr). Westfalenligist Sprockhövel gewann in den Runden zuvor gegen den FC SW Silschede (12:0), den TuS Ennepetal (5:1) und den TSV Fichte Hagen (7:0), A-Ligist Berchum/Garenfeld gegen den TSV Dahl (13:0), SuS Volmarstein (4:0) und SpVg Hagen 1911 (3:2).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die neue Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel