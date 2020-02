TSG Sprockhövel: Drei Casalino-Treffer besiegeln Hagen-Sieg

Der Oberligist TSG Sprockhövel hat gegen den Landesligisten SpVg Hagen 1911 in seiner Generalprobe vor dem Ligastart gezeigt, wer der Herr im Haus ist und zwei Klassen höher spielt. „Wir sind engagiert aufgetreten, die Leistung war in Ordnung“, fand daher auch TSG-Trainer Andrius Balaika, dem erneut nur ein kleiner Kader zur Verfügung stand.

Gleich drei Tore fielen nach einer Ecke, davon die Führung der TSG durch Zugang Jasper Stojan. Patrick Dytko gab den Ball scharf herein, den die Hagener nicht klären konnten und Stojan genau richtig stand. Von ihm hat Balaika ebenso einen guten Eindruck wie vom zweiten Zugang, Murat Yildirim, der später eingewechselt wurde. „Es sind beides gute Jungs, die uns weiterhelfen werden.“

Ausgleich und zweites Gegentor nach Ecken

Der Ausgleich fiel ebenfalls nach einer Ecke, wie später auch das zweite Gegentor. „Dabei hatten wir keine gute Zuordnung, die Tore sind viel zu einfach gefallen“, ärgerte sich Sprockhövels Trainer, der in den Ligaspielen auf ein besseres Stellungsspiel seiner Mannschaft hofft. Die erste harte Prüfung kommt am nächsten Wochenende mit dem Spitzenreiter SC Wiedenbrück auf die Baumhof-Elf zu.

Der Torjäger Felix Casalino, der einmal mehr gut in Form war, ließ dann aber gegen Hagen durch drei Treffer keinen Zweifel an einem TSG-Sieg aufkommen. Er traf jeweils aus dem Spiel heraus, einmal technisch anspruchsvoll, als er den Ball am Torwart nach außen vorbei legte und ihn aus sehr spitzem Winkel ins Tor spitzelte.

So haben sie gespielt

TSG Sprockhövel – SpVg Hagen 4:2

Tore: 1:0 Jasper Stojan (8.), 1:1 (36.), 2:1, 3:1 Felix Casalino (44., 51.), 3:2 (66.), 4:2 Felix Casalino (69.).

TSG: Alisic, Sabah, Mourtala (74. Gökmen), Hauswerth, Dytko, Casalino, Cosgun, Karthaus (60. Britscho), Bulut (74. Merhi), Stojan, D’Hone (74. Yildirim).