TSG Sprockhövel empfängt Spitzenreiter SC Wiedenbrück

Die Erinnerungen an das Hinspiel beim SC Wiedenbrück sind für Andrius Balaika keine schönen. Im Spätsommer musste der Trainer der TSG Sprockhövel mit ansehen, wie seine Mannschaft eine 2:0-Führung gegen den Regionalligaabsteiger noch aus der Hand gab. Das wollen die Sprockhöveler im Rückspiel besser machen. „Wir wollen es auf jeden Fall versuchen“, betont Balaika.

Das erste Spiel für die TSG Sprockhövel nach der Winterpause in der Fußball-Oberliga ist also direkt ein Hammer. Die im Tabellenkeller rangierende Mannschaft von Coach Andrius Balaika empfängt im ersten Pflichtspiel 2020 direkt den Tabellenführer SC Wiedenbrück. Los geht’s um 15 Uhr in der Baumhof Arena.

Das Hinspiel hatte die Balaika-Elf, die selbst zur Pause noch mit 2:1 führte, noch mit 2:5 verloren. „Wir rechen uns am Sonntag schon etwas aus“, sagt der TSG-Coach, der weiß, wie wichtig diese Punkte im Abstiegskampf wären. „Wir werden versuchen, selbstbewusst aufzutreten“, betont er.

Balaika erwartet „Wundertüte“ Wiedenbrück

Einfach wird es aber auf jeden Fall nicht. Die Gäste führen nicht nur die Tabelle an, sie haben inzwischen auch einen anderen Trainer an der Seitenlinie. „Wir wissen also nicht wirklich, was uns erwartet. Es wird eine Art Wundertüte für uns“, glaubt Balaika.

Nichtsdestotrotz ist die Marschroute für seine Mannschaft klar: „Wir wollen gut gegen den Ball arbeiten, diszipliniert sein und auf unsere Chancen warten.“

Lange Liste der Erkrankten

Fällt wohl länger aus: Tom Sindermann von der TSG Sprockhövel muss eine schmerzhafte Entzündung im Knie auskurieren. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Erschwert wird die Ausgangssituation allerdings noch durch die lange Liste der Erkrankten. Auf der steht auch Johannes Sabah. Er hatte im Hinspiel den zweiten Treffer für die TSG markiert. Ob er im Rückspiel zum Einsatz kommt, ist fraglich. Krankheitsbedingt konnte er in der vergangenen Woche nicht mittrainieren. Christian Antwi-Adjej war die vergangenen zwei Wochen verletzt, konnte jetzt erst wieder ins Training einsteigen. Auch Yannik Femia laborierte in den vergangenen 14 Tagen eine Erkältung aus.

Auf jeden Fall verzichten muss Andrius Balaika auf Tom Sindermann, er hat eine schmerzhafte Entzündung im Knie. Ähnliches gilt für Joel Hauser. Auch er hat eine Knieverletzung und ist nicht einsatzbereit.

Dennoch ist Balaika vor dem ersten Spiel nach der Winterpause optimistisch: „Ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben. Das letzte Testspiel gegen die Spielvereinigung Hagen 1911 hat mir schon gut gefallen. Klar, es gab auch noch die ein oder anderen unnötigen Fehler, aber die haben wir intensiv mit der Mannschaft besprochen. Denn die dürfen uns gegen eine Spitzenmannschaft wie Wiedenbrück nicht unterlaufen.“