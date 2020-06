TSG Sprockhövel: Ex-Spieler Yesilova in Regionalliga Nord

Emre Yesilova (r.) war bis zuletzt für den TuS Haltern am Ball. Nun wechselt er in zum BSV SW Rehden. Den Sprung in die Regionalliga schaffte er über die TSG Sprockhövel.

Sprockhövel. Emre Yesilova hat über die TSG Sprockhövel den Sprung in die Regionalliga geschafft. Nun wechselt er vom TuS Haltern zum BSV SW Rehden.

Der Ex-Spieler der TSG Sprockhövel, Emre Yesilova, verlässt den West-Regionalligist TuS Haltern und spielt künftig beim Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden im Team von Neu-Trainer Andreas Golombek. Den Sprung in die Regionalliga schaffte der 26-Jährige über die TSG und hat in der vierten Spielklasse über 130 Spiele gemacht, vor Haltern für die SG Wattenscheid, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Ahlen, Rot-Weiss Essen und den FC Kray.

Für die Sprockhöveler hat der schnelle Außenbahnspieler in den Saisons 2011/12 bis 2013/14 insgesamt 72 Spiele absolviert, in denen ihm 15 Tore gelangen. Zunächst spielte er mit der TSG in der Westfalenliga, dann zwei Jahre in der Oberliga, wo er zum Stamm gehörte und kaum ein Spiel verpasste. Danach schloss er sich dem FC Kray an.

Quartett der TSG Sprockhövel weiter im Gespräch bei der SG Wattenscheid

Klar ist übrigens seit Samstag, dass die SG Wattenscheid in der kommenden Saison in der Oberliga spielen wird. Der Wechsel von Phil Britscho von der TSG zu den 09ern ist fix, das Quartett Felix Casalino, Bruno Staudt, Tom Sindermann und Luca Hauswerth ist dort ebenfalls im Gespräch.