TSG Sprockhövel grüßt von der Spitze, BCH verliert erneut

Julia Peters (vorne) und Birgit Guzowski (links) haben mit dem BC Hiddinghausen keinen guten Saisonstart in der Badminton-Bezirksliga hingelegt.

Sprockhövel. Der BC Hiddinghausen hat den Saisonstart in der Badminton-Bezirksliga in den Sand gesetzt. Ganz anders sind die Gefühle bei der TSG Sprockhövel.

Der Saisonstart des BC Hiddinghausen ging in der Badminton-Bezirksliga daneben.

Nachdem 2:6 gegen den PTSV Wuppertal ging auch das zweite Saisonspiel verloren. Gegen den TuS Bommern II setzte es eine deutliche 1:7-Niederlage, bei der lediglich das gemischte Doppel Marius Günther/Birgit Guzowski ihr Spiel mit 19:21/23:21/21:19 gewann.

Julia Peters, Florian Michalzik, Christoph Hückelheim und Marius Günther in den Einzeln sowie die Doppel Peters/Birgit Guzowski, Michalzik/Moritz Rüber und Hückelheim/Bernd Guzowski unterlagen. Am Samstag tritt der BCH beim TuS RW Wuppertal III an (19 Uhr).

TSG Sprockhövel schlägt auch den VfL Eintracht Hagen

Die TSG Sprockhövel liegt nach dem 5:3 über den VfL Eintracht Hagen in der Bezirksklasse mit zwei Siegen aus zwei Spielen aktuell auf Rang eins. Dabei gingen die Punkte im zweiten Herrendoppel automatisch an die TSG, weil Hagen kein Team stellte.

Genau umgekehrt war es beim Damendoppel, hier konnte die TSG kein Duo aufstellen. Die weiteren Punkte für Sprockhövel sicherten Sören Uden (21:16/21:12), Tanja Dreher (15:21/22:20/21:14) sowie das Gemischte Doppel Frank Hustert/Dreher (21:7/21:9) und das Herrendoppel Hustert/Henning Uden (21:14/21:15). Henning Uden und Steffen Bötzel verloren ihre Einzel. Samstag geht es zur BSG Kies. Solingen (17 Uhr).

