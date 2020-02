TSG Sprockhövel: Spiele der A- und B-Jugend ausgefallen

Die A- und B-Junioren der TSG Sprockhövel haben am Sonntag nicht im Westfalenpoka l spielen können. Aufgrund der Witterung sind die Spiele abgesagt worden. Einen Nachholtermin gibt es aber bereits.

Die B-Jugend hat sich mit dem SSV Buer auf einen neuen Termin verständigt: am Donnerstag, 5. März, ist die Partie der zweiten Pokalrunde erneut in Gelsenkirchen (18.30 Uhr) angesetzt. Der Kreis Gelsenkirchen hatte aufgrund des erneut stürmischen Wetters wiederholt die Anlagen in der Stadt gesperrt. Die B-Jugend der TSG wusste so frühzeitig Bescheid.

A-Jugend der TSG Sprockhövel reist umsonst an

Anders als die A-Jugend, die am Sonntagvormittag nach Vreden reiste, wo der Platz aufgrund vieler großer Pfützen nicht bespielbar war. „Das hätte man schon eher absagen können“, ärgerte sich Trainer Patrick Knieps. Wann das Spiel nachgeholt wird, stehe noch nicht fest.