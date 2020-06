TSG Sprockhövel: Torwart wechselt zur U19 des VfL Bochum

Henrik Boers wechselt von der TSG Sprockhövel zum VfL Bochum in die U19-Bundesliga.

Sprockhövel. Henrik Boers spielt in der kommenden Saison für die den Nachwuchs des VfL Bochum. Von dort kommt gleichzeitig ein Keeper zur TSG Sprockhövel.

Ein Nachwuchsspieler der TSG Sprockhövel schließt sich der U19-Bundesligamannschaft des Zweitligisten VfL Bochum an: Henrik Boers wird künftig zwischen den Pfosten der Blau-Weißen stehen. Im Gegenzug kommt ein Talent aus Bochum in die neue U19 der Sprockhöveler.

Henrik Boers hat in seiner Jugendzeit bereits im Nachwuchs von Bayer Leverkusen gespielt, bekam dort allerdings nur wenige Einsatzzeiten. „Henrik hat nun das Angebot aus Bochum erhalten und wollte den Schritt in die Bundesliga noch mal wagen. Er ist ein guter Torwart auf der Linie mit viel Potenzial. Im vergangenen Jahr war es bei uns in Sprockhövel ein offener Zweikampf zwischen ihm und Philipp Knälmann“, erzählt TSG-Trainer Patrick Knieps.

Felix Reike hat in der U17 Bundesligaerfahrung gesammelt

Freut sich über den Sprung seines Spielers nach Bochum: U19-Trainer Patrick der TSG Sprockhövel. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Er wünscht seinem Schützling das Beste, schätzt aber, dass er eine Menge Arbeit auf sich nehmen muss, um sich beim VfL durchsetzen zu können. Von dort kommt mit Felix Reike Ersatz für das Tor bei der TSG. „Er hat mit Bochum in der U17 in der Bundesliga gespielt, war dann in Singapur. Er war zuletzt verletzt und ein halbes Jahr raus“, sagt Knieps.

Dennoch sieht er in seinem Zugang ebenfalls viel Potenzial und war daher froh, in von seinem Wechsel nach Sprockhövel überzeugen zu können.