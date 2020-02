TSG Sprockhövel tritt nach spätem Ausgleich auf der Stelle

Die TSG Sprockhövel hatte die Chance, mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn einen Platz in der Oberliga nach oben zu rutschen. Lange Zeit sah es trotz der ganz knappen Führung auch danach aus. Doch kurz vor Schluss glich der ASC Dortmund doch noch zum 1:1 aus.

Trainer Andrius Balaika bezeichnet den Verlust der zwei möglichen Punkte zwar als „extrem bitter“, sah aber viele positive Dinge seiner Mannschaft, auf die sie aufbauen kann. Vor dem Anpfiff verletzte sich allerdings schon Zugang Jasper Stojan, der vom ASC zur TSG gewechselt war, am Oberschenkel. Für ihn spielte daher Phil Britscho. „Wir müssen die Tage abwarten, ob es nur eine Zerrung ist“, sagte Balaika.

TSG Sprockhövel ist in allen Belangen überlegen

Seine Elf startete gut in das Spiel, war laut Trainer in allen Belangen überlegen und ging deshalb nach zehn Minuten durch Torjäger Felix Casalino in Führung. Nach einer Balleroberung hat Luca Hauswerth die Kugel in eine Schnittstelle der gegnerischen Abwehr gespielt und der Stürmer hat sich den Ball erlaufen. Allein auf den Torwart zulaufend hat er ihn dann flach an diesem vorbei ins Netz geschoben.

„Das war super herausgespielt, leider haben wir es verpasst, schon in der ersten Halbzeit nachzulegen“, so Balaika. Erneut Casalino, Hauswerth und Yannick Femia hatten die Chance dazu.

Vorteil bei Kontern nicht genutzt

Auch in der zweiten Halbzeit gab es ein paar Situationen, aus denen heraus sich die Sprockhöveler vor das Tor der Dortmunder arbeiteten , aber nicht trafen. „Wir hatten darunter auch Konter, bei denen wir mit drei gegen zwei gespielt haben, aber den Vorteil nicht genutzt haben“, bedauerte der Trainer. So blieb es bei der Führung mit nur einem Tor. „Das ist dann natürlich immer gefährlich“, merkte Balaika an. Wurde es auch.

Mit der vorletzten Aktion vor dem Abpfiff glich der ASC noch aus. Nach einer Ecke schlug die TSG den Ball zunächst aus dem Strafraum. „Den zweiten und dritten Ball haben wir dann auch noch klären können, aber den vierten nicht mehr“, beschrieb Balaika der Hin- und Her vor dem TSG-Tor. Eine Minute verlieb noch, in der die Gegner noch einmal angriffen und fast noch den Siegtreffer geschossen hätten.

Andrius Balaika: Stimmung ist positiv

„Wir sind aber dennoch positiv gestimmt, da vieles passte. Die Einstellung, der Kampf, das Spielgeschehen auf dem Platz“, zählte Balaika auf. Der Weg aus dem Tabellenkeller sei lang, er ist sich aber sicher, dass die TSG dort raus kommt.

ASC 09 Dortmund – TSG Sprockhövel 1:1

Tore: 0:1 Felix Casalino (10.), 1:1 (90.).

TSG: Alisic, Sabah, Mourtala, Hauswerth, Dytko (80. Sindermann), Casalino, Antwi-Adjej (53. Cosgun), Femia, Bulut, Britscho (88. Merhi), D’Hone.