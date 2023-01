TSG Sprockhövel überzeugt mit der besten Saisonleistung

Sprockhövel. Die Basketballer der TSG Sprockhövel liefern sich mit Concordia Hagen ein enges Rennen. Es geht auf und ab – dann dreht ein Spieler auf.

Mit Ihrer besten Saisonleistung schickten die Basketballer der TSG Sprockhövel in der 1. Kreisliga Concordia Hagen nach Hause.

In einem kampfbetonten Spiel in dem am Ende vier Spieler nach ihrem 5. persönlichen Foul ausscheiden mussten überzeugte das Team und gewann knapp alle Spielviertel.

Es gelang während des Spiels keiner Mannschaft sich um mehr als fünf Punkte abzusetzen, sodass die Entscheidung erst in den letzten Spielminuten fiel.

TSG Sprockhövel verspielt zunächst eine Fünf-Punkte-Führung

Hagen konterte die knappe Fünf-Punkte-Führung der TSG und ging selber vier Minuten vor Schluss mit 61:60 in Führung. Nach anschließender Auszeit der TSG, in der das Team auf den Sieg eingeschworen wurde, gelang den Hagenern kein Feldkorb mehr und nach drei aufeinanderfolgenden Dreipunkt-Würfen des überragenden Max Uhlenbruch war die TSG endgültig auf der Siegesstraße.

In der kämpferisch überzeugenden Mannschaft ragte zudem Youngster Leo Veit mit hohem Einsatz und mehreren Steals heraus.

Nächste Partie gegen die Witten Baskets IV

Das nächste Spiel ist am kommenden Donnerstag gegen den Kreisrivalen Ruhrbaskets Witten IV um 20.15 Uhr in der Glückaufhalle. Sollte die gleiche Leistung erneut abgerufen werden, könnte es gelingen Revanche für die knappe Hinrundenniederlage zu nehmen.

Es spielten: Homberg, Hemmersbach 8, Knorr, Plewka, Richter 14, Garlipp, Pütz 10/(1), Langenscheidt 2, Schottes 6, Uhlenbruch 24/(3), Veit 12/(1) und Khater.

