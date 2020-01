TSG Sprockhövel und SF Niederwenigern vor Generalprobe

Eine Woche bevor die Oberligen nach der Winterpause wieder in die Meisterschaftsrunden starten, testen sowohl die TSG Sprockhövel (OL Westfalen) als auch die Sportfreunde Niederwenigern (OL Niederrhein) noch einmal ihre Form am Sonntag.

Die Elf von Trainer Andrius Balaika empfängt mit der Spielvereinigung Hagen eine Mannschaft, die zu den Spitzenteams in der Landesliga zählt und dort in einer Staffel mit dem SC Obersprockhövel spielt, der als Erster den Spitzenreiter zum fallen brachte. In der Hinrunde führten die Gegner der TSG lange Zeit die Tabelle an. „Sie werden sicherlich auch motiviert sein, gegen einen höherklassigen Verein zu spielen“, schätzt Sprockhövels Trainer.

Balaika bemängelt Leistung von TSG Sprockhövel gegen Welper

Er war mit dem Test am vergangenen Mittwoch gegen die SG Welper (3:2) nicht ganz zufrieden, seine Elf zeigte sich anfällig. Einige Spieler waren zuletzt angeschlagen oder mussten durch das Studium bedingt teilweise mit dem Training aussetzen. „Wir werden daher im letzten Spiel nicht mehr ausprobieren als sonst auch. Es ist schwierig, sich einzuspielen, wenn nie die komplette Mannschaft vorhanden ist“, sagt Balaika. Er möchte allerdings eine Leistungssteigerung sehen.

Die Sportfreunde Niederwenigern fahren zum TuS Sinsen (Westfalenliga). Gegen diese Mannschaft hatte die Elf von Trainer Jürgen Margref bereits in der Sommervorbereitung gespielt und 2:4 verloren. Beim Winter-Cup (Aus in der Gruppenphase) war der Trainer zudem mit der Leistung nicht komplett einverstanden. „Wir müssen uns wieder mehr Torchancen herausspielen, daran mangelte es zuletzt. Auch in der Liga werden wir das brauchen“, sagte Margref.