TSG Sprockhövel verliert jungen Torwart Felix Hacker

Torwart Felix Hacker verlässt den Fußball-Oberligisten TSG Sprockhövel. Der 19-Jährige schließt sich zur neuen Saison dem Westfalenligisten FC Iserlohn an. Damit bleibt der TSG mit Azmir Alisic nur noch ein Torhüter aus dem aktuellen Kader erhalten. Denn auch Bruno Staudt hat dem Verein seine Wechselabsicht bereits bekannt gegeben.

Hacker gehörte in der zurzeit noch durch die Corona-Pandemie unterbrochenen Saison zum Oberligakader in Sprockhövel, zuvor spielte er in der A-Jugend im Baumhof. Unter Andrius Balaika kam der Torwart nur in Testspielen zum Einsatz zwischen den Pfosten. Außerdem spielte er Ende Dezember beim WAZ-Pokal in Sprockhövel mit.

Oberliga-Debüt stand für Felix Hacker noch aus

Sein Oberliga-Debüt stand noch aus. Als B-Jugendlicher wurde er damals in die A-Jugend hochgezogen, die mit Trainer Patrick Rohde in der Bundesliga am Ball war. Dabei sammelte er zwei Einsätze in der höchsten Jugendspielklasse.

Der Hemeraner spielt ab der neuen Saison wieder näher an seiner Heimat. Bereits in der C-Jugend spielte Hacker für den FC Iserlohn. Der Verein wollte in seinem Kader einen jungen Torhüter mit Perspektive, wie es laut Sportlichem Leiter Dominik Lipki hieß.