TSG Sprockhövel: Wasilewski lässt B-Jugend im Pokal rotieren

Die B-Jugend (U17) der TSG Sprockhövel hat für die zweite Pokalrunde ein klares Ziel: Gegner SSV Buer besiegen und die nächste Runde des Westfalenpokals erreichen. Anstoß der Partie ist Sonntag um 11 Uhr am Nordring 2 in Gelsenkirchen.

Der Westfalenligist verlor zuletzt in der Liga knapp gegen Borussia Dortmunds U16 (0:1), gegen den Bezirksligisten will die Elf von Trainer Robert Wasilewski zurück in die Erfolgsspur. Allerdings wird der Trainer die Aufstellung auf mehreren Positionen ändern. „Es werden drei, vier Spieler ihre Chancen erhalten, die zuletzt nicht gespielt haben. Sie können dann Druck auf die vermeintlichen Stammspieler machen“, so Wasilewski.

Zwei hochgezogene Spieler aus der U16 sind dabei

Auch die im Winter von der U16 hochgezogenen Anthony Boehm und Leon Salvatore könnten erstmals von Beginn an loslegen.