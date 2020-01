TuS Hattingen besiegt Wattenscheid mit Rumpfkader deutlich

Die Volleyball-Damen des TuS Hattingen haben ihre schlechte Leistung aus der Vorwoche korrigiert und sich deutlich mit 3:0 gegen den TVK Wattenscheid durchgesetzt. Damit hat sich das Team der Trainer Ayca Sarkin und Jens Mai außerdem für die bittere 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel revanchiert.

„Wir haben diesmal wieder alles so abgerufen, wie es sein soll“, sagte Ayca Sarkin zur Leistung. Im Training hatte die Mannschaft über die Mängel im vergangenen Einsatz gegen Eintracht Grumme gesprochen, als es dennoch einen 3:1-Sieg gab. Nun sind die TuS-Damen besser im Spiel gewesen. Im ersten Satz brauchten zwar beide Seiten eine Weile, um in die Partie hineinzukommen, danach lief es aber gut für die Hattingerinnen. Nach anfänglichen Fehlern in der Annahme setzten sie sich mit 25:20 im ersten Satz durch.

Svea Mai bewahrt den TuS Hattingen vor Aufgabe

Fast hätten sie aufgeben müssen, als sich Sophie Hartwig verletzte. Nur mit sieben Spielerinnen war der TuS angereist, davon mit Mareike Zwilling als Libera, die beim Rotieren nicht vorne am Netz stehen darf. Doch Svea Mai aus der zweiten Mannschaft kam noch nach und half aus. Ihre Schwester, Lisa Mai, legte dann im zweiten Satz eine beeindruckende Aufschlagsserie hin, die zum 13:0 führte. „Die Gegnerinnen konnten mit dem Ball nichts anfangen, er kam gar nicht zurück“, kommentierte Sarkin diesen Spielabschnitt.

Nur wenige Punkte schafften die Bochumerinnen in der Folge. Luisa Timmer entschied den Satz zum 25:9 per Einbeiner-Kopf, einem schnellen Angriffsschlag unmittelbar nach Zuspiel am Netz. Im dritten Satz leistete sich der TuS dann zwar kleine Fehler, gewann aber souverän mit 25:17. Die Gegnerinnen kamen nicht mehr ins Spiel, was die Hattingerinnen beherrschten und nicht mehr abgaben.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – TVK Wattenscheid 3:0

Sätze: 25:20, 25:9, 25:17.

TuS: A. Timmer, L. Timmer, L. Mai, S. Mai, Weinberg, Zwilling, Hartwig, Grunwald.