TuS Hattingen bringt wieder ein Stickeralbum heraus

Hattingen. Der TuS Hattingen lässt über Rewe ein Album mit allen Jugendmannschaften verkaufen. So halten Spieler in der Coronazeit Kontakt – was Zufall ist.

Es ist wieder soweit, beim TuS Hattingen ist Sammelzeit angesagt. Der Verein hat über den Anbieter Stickerstars zum zweiten Mal nach 2015 ein klubinternes Heftchen mit Sammelbildern auflegen lassen, was ab Samstag, 23. Mai, in zwei Hattinger Rewe-Märkten verkauft wird.

Gerade zur Coronazeit haben die Jugendspieler, die in allen Mannschaften samt Trainern und weiteren Personen auf 323 Stickern zu sehen sind, so den Kontakt zueinander. „Wir haben uns alle lange nicht gesehen und werden es auch noch eine ganze Zeit nicht. So können sich die Jungs aber auf Papier sehen“, freut sich TuS-Jugendkoordinator Mathias Werner.

Sammelalbum war schon vor der Corona-Pandemie geplant

Dabei war das Projekt schon länger geplant, seit Ende 2019. Anfang 2020 wurden mit einem professionellen Fotografen über den Anbieter Stickerstars alle Jugendspieler fotografiert. „Zu der Zeit war Corona noch weit entfernt. Aber wir werden uns noch lange an diese spezielle Saison erinnern, auch in 20 Jahren noch. Das Heft dient uns dann als besondere Erinnerung“, sagt Werner.

2015 war der Verkauf am Wildhagen

Vor Ort am Wildhagen ist dieses Mal kein Verkauf geplant, aufgrund der Corona-Pandemie. 2015 verkaufte der TuS dort am ersten Tag 4000 Alben, bei strömendem Regen. Die Kicker fragten sich später, ob sie Sticker tauschen können, wenn ihnen noch ein Spieler fehlte. „So wussten die A-Jugendlichen, wer bei den Mini-Kickern spielt. Die Positionen standen auch dabei. So wurden Spieler angesprochen: du bist doch der Stürmer aus der und der Mannschaft“, erinnert sich Werner an die erste Auflage.

In den beiden Rewe-Märkten an der Heggerstraße in der Innenstadt und an der Essener Straße in Niederwenigern gibt’s die Alben zu kaufen, sie sind der Hauptstelle des Supermarkts direkt angeschlossen und wurden als Orte bestimmt. Vier Euro kostet ein Heft, wovon zwei Euro an den TuS fließen.

TuS Hattingen kostet das Projekt nichts außer Aufwand

Der hatte keine Kosten, nur Aufwand für das Projekt und etwas Platz für Sponsoren im Heft erhalten. „Sie konnten Anzeigen kaufen, das Geld fließt an den Verein ‘Hattinger für Hattingen’, wofür unsere U16 zuletzt auch schon einen zweiwöchigen Spendenlauf gemacht hat“, erklärt Werner.