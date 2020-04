TuS Hattingen holt „das Kraftpaket“ von einem Oberligisten

Handball-Verbandsligist TuS Hattingen hat sich für die kommende Saison weiter verstärkt. Nach dem talentierten Rückraumspieler Bastian Brill kommt mit Phillip Dobrodt ein bekanntes Gesicht in die Hattinger Südstadt zurück.

Der wuchtige Kreisläufer war erst vor dieser Saison zum Oberligisten FC Schalke 04 gewechselt. „Phillip möchte in der Vorbereitung angreifen, sich der Konkurrenz stellen und einen Platz in der ersten Mannschaft erkämpfen. Sollte er unseren neuen Trainer Kai Henning überzeugen, wird er in der kommenden Spielzeit wieder in der Verbandsliga unser Trikot tragen“, sagte Hattingens Sportlicher Leiter Dominic Schimm.

„Das Kraftpaket“ kehrt zum TuS Hattingen zurück

Phillip Dobrodt kommt vom FC Schalke 04 zurück nach Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Insbesondere im Angriff verfügt Dobrodt über enorme Qualität. Mit seiner körperlichen Wucht und Wendigkeit ist der Kreisläufer nur sehr schwer zu verteidigen und zudem auch sicher vom Siebenmeterpunkt.

Potenziell ist er somit die ideale Ergänzung zu Abwehrchef Jannis Stecken, der im Angriff ebenfalls am Kreis spielt. Nach dem kurzen Intermezzo in Gelsenkirchen sollte „das Kraftpaket“ durchaus in der Lage sein, sich schnell wieder einzuleben und den TuS weiter zu verstärken.