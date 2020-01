TuS Hattingen pocht gegen SGSH Dragons auf Wiedergutmachung

Mit dem Gedanken der Revanche im Hinterkopf starten die Handballer des TuS Hattingen mit einem Heimspiel gegen die SG Schalksmühle-Halver Dragons II in die Rückrunde der Verbandsliga. Die Hattinger haben bekanntlich das Hinspiel beim Saisonauftakt mit 22:26 verloren und brennen auf Wiedergutmachung. Die Partie findet wie gewohnt in der Kreissporthalle statt (Sonntag, 17.30 Uhr).

Der TuS Hattingen blieb im ersten Heimspiel des Jahres gegen den ATV Dorstfeld (27:29) ohne Punkte. Aber gerade zu Hause gilt es für die TuSler, die notwendigen Punkte zum Ligaerhalt zu holen. „Deshalb bin ich besonders froh, dass wir uns am letzten Wochenende beim SuS Oberaden die Punkte quasi wiedergeholt haben (32:29)“, sagte TuS-Trainer Uli Schwartz, der gegen Schalksmühle unbedingt mit zwei weiteren Zählern nachlegen will. Der erfahrene Übungsleiter weiß nämlich, dass die Spielzeit für sein Team trotz des erfreulichen sechsten Tabellenplatzes noch lange nicht gelaufen ist. „Bis zum Saisonende stehen noch viele Spiele an. Wir sind keineswegs schon im sicheren Bereich. Deshalb ist es besonders wichtig, die Heimspiele zu gewinnen“, so der Coach.

Leistungssteigerung gegen den SuS Oberaden

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den ATV Dorstfeld hat die Schwartz-Sieben am vergangenen Samstag in Oberaden eine deutliche Leistungssteigerung auf die Platte gebracht. Besonders in der zweiten Halbzeit demonstrierte der kleine Kader der ersatzgeschwächten Gäste große Geschlossenheit und absoluten Siegeswillen. Diese Tugenden sollen auch gegen Schalksmühle in den Mittelpunkt rücken.

„Wir werden unser Hauptaugenmerk ganz klar auf unsere eigene Leistung legen und genau so wild entschlossen unsere geballte Mentalität in die Waagschale werfen. Der Wille, den Sack zuzumachen und die Punkte einzufahren, muss vom Anpfiff an zu sehen sein“, forderte Uli Schwartz eine nahtlose Fortsetzung des konzentrierten Spiels aus der Vorwoche.

TuS Hattingen hat mit kleinem Kader Erfolg gezeigt

Obwohl mit Lennart Cammann und Sven Schmitz erneut zwei wichtige Rückraumspieler nicht zur Verfügung stehen, will Schwartz keinen Deut vom Zwei-Punkte-Ziel abweichen. „Wir haben ja bewiesen, dass wir auch mit einem kleinen Kader erfolgreich sein können. Da rückt man zusammen und bildet eine Einheit, wo jeder für den anderen da ist“, sagt der Coach. Neben den beiden Feldspielern wird auch Torwart Michael Frorath wegen einer Handgelenkverletzung pausieren. Für ihn rückt Jannis Jedhoff als zweiter Keeper in den Kader.

Die SG Schalksmühle-Halver Dragons II belegen in der Tabelle aktuell den zwölften Rang. Der Drittletzte hat in den vergangenen Wochen aber mit beachtlichen Ergebnissen gegen die HSG Gevelsberg-Silschede (26:22) und die TG Rote Erde Schwelm (28:28) auf sich aufmerksam gemacht. Die SG hat eine junge Mannschaft, die hin und wieder durch Spieler aus dem Drittligakader aufgestockt wird.