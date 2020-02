TuS Hattingen II revanchiert sich beim Schwelmer SC

Maja Pins (l.) und Felicitas Fischer haben mit dem TuS Hattingen II in der Bezirksklasse gegen den Schwelmer SC gewonnen.

Hattingen. Die Volleyball-Reserve des TuS Hattingen hat den Schwelmer SC in vier Sätzen mit 3:1 besiegt. Mit dem Gegner hatte sie noch eine Rechnung offen.

Die Revanche ist der Volleyball-Reserve des TuS Hattingen gelungen: gegen den Schwelmer SC gewann die Mannschaft des Trainergespanns Anna Zagermann und Jürgen Kamps nach verlorenem Hinspiel nun 3:1.

Das Hinspiel hat Kamps noch mit deutlichen Vorteilen für Schwelm in Erinnerung, nun war es enger. „Wir haben erfreulich schnell ins Spiel gefunden, es zeigte sich bereits im ersten Satz, dass beide Teams leistungsmäßig auf Augenhöhe sind. Entsprechend häufig wechselte das Aufschlagrecht und lange konnte sich kein Team vom anderen absetzen“, schildert der Trainer den Beginn. Nach einem 20:23-Rückstand gelang Maja Prins eine Aufschlagsserie, mit der sie dem TuS den ersten Satz sicherte (25:23).

Mira Faßbender sichert Satz und reagiert auf Angriffe

Die Schwelmer punkteten danach mit diagonalen und langen Bällen. „Schnelle, kurze Aufschläge haben uns die Annahme schwer gemacht“, so Kamps, dessen Sechs zwischenzeitlich zehn Punkte in Rückstand liegt. Sie holt zwar auf, der Abstand ist aber zu groß und so gibt sie den zweiten Satz ab. Der dritte Satz ist wieder sehr eng, bis Mira Faßbender dem TuS mit fünf Aufschlägen den Gewinn sichert.

Als Zuspielerin überzeugte Faßbender ebenfalls. Die gegnerische Spielertrainerin Christiane Tylko, die Anna Zagermann zu Verbandsliga-Zeiten noch auf dem Feld gegenüberstand, versuchte mit Angriffen auf unsere Zuspielerin einen taktischen Vorteil zu bekommen und das gute Zuspiel zu unterbinden. Faßbender reagierte, indem sie vermehrt Bälle für den Hinterfeldangriff servierte.

TuS Hattingen erkennt einen Schwachpunkt beim Schwelmer SC

Die Bälle erreichten die Schwelmer Libera, die die Hattingerinnen als Schwachpunkt ausgemacht hatten. „Einzig die große Schwelmer Mittelspielerin vermochte an unserem Block vorbeizuschlagen. Den Rest hatten wir unter Kontrolle“, freute sich Kamps.

Schwelmer SC – TuS Hattingen II 1:3

Sätze: 23:25, 25:20, 20:25, 19:25.

TuS: Faßbender, Lubonski, Prins, Treger, S. Mai, Stiller, Quirbach.