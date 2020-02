TuS Hattingen will die tolle Serie der Hombrucher stoppen

Hattingen. In der Kreissporthalle treffen am Dienstag zwei formstarke Teams aufeinander. TuS-Coach Schwartz lobt seine Mannschaft in den höchsten Tönen.

Handball-Verbandsligist TuS Hattingen will am Dienstagabend im Nachholspiel unbedingt seinen guten Lauf fortsetzen und das fünfte Spiel in Folge gewinnen. Mit dem TuS Westfalia Hombruch kommt allerdings eine Mannschaft in die Kreissporthalle, die ebenfalls auf einer Erfolgswelle schwimmt. Anwurf ist um 20.15 Uhr.

Der punktgleiche Konkurrent präsentierte sich in den vergangenen Wochen selbst in bester Verfassung und gewann bei nur einer Niederlage sechs der letzten sieben Begegnungen. Die Zuschauer können sich also auf eine spannende Partie auf Augenhöhe freuen. Auf Hattingens Trainer Uli Schwartz und seine Schützlinge warten nach den guten Leistungen der vergangenen Wochen weitere hochkarätige Aufgaben. Nach dem Spiel gegen Hombruch geht es mit dem TuS Bommern und der HSG Gevelsberg-Silschede gegen zwei weitere Spitzenteams der Liga.

Der TuS strotzt aktuell nur vor Selbstvertrauen

Hattingens Nils Johannes wurde am vergangenen Wochenende geschont, steht am Dioenstag gegen Hombruch aber wieder im Kader. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Die Hattinger gehen mit viel Selbstvertrauen in diese Spiele. Besonders angetan ist der Trainerfuchs von der mannschaftlichen Geschlossenheit seiner Truppe, die nach dem Umbruch zum Saisonbeginn in den vergangenen Wochen immer mehr zu einer Einheit zusammengewachsen ist.

„Klasse ist zudem, dass wir uns mittlerweile auch in den Auswärtsspielen so gut präsentieren“, zeigt sich Schwartz von den Auftritten besonders angetan. Da holte der TuS sechs der letzten acht Zähler. Gegen Hombruch gilt es nun aber zunächst einmal, die Punkte in der Kreissporthalle zu behalten.

Nils Johannes steht wieder im Hattinger Kader

Personell wird es keine großen Veränderungen geben. Nils Johannes, der am Samstag noch geschont wurde, ist wieder mit dabei. Auch Sven Schmitz darf spielen. Seine Rote Karte aus dem Ahlen-Spiel hat keine Nachwirkung.