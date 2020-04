TuS Hattingens Jugend läuft virtuell bis nach Warschau

Hattingen. Laufen und gutes Tun - das hat sich die U16 des TuS Hattingen mitten in der Corona-Krise auf die Fahnen geschrieben. Mit weit entfernten Zielen.

Das Vereinsleben beim TuS Hattingen liegt durch das Corona-Virus still. An Training ist aktuell nicht zu denken, das ist sowohl bei den Senioren als auch bei den Junioren so. Für die U16 des TuS aber noch lange kein Grund, die Füße hoch zu legen und es sich auf der Couch gemütlich zu machen.

Stattdessen hat die B2-Jugend der Trainer Jens Voss und Kay Strasdin zum Spendenlauf aufgerufen. 1000 Kilometer wollen die 15 Jugendlichen innerhalb von zwei Wochen zusammenlaufen. „Das wird schwer“, sagt Strasdin. Aber man brauche eben große Ziele. Am 18. April um 12 Uhr ging es los, zwei Wochen später wird dann abgerechnet, ob es die Hattinger geschafft haben, die 1000 Kilometer gemeinsam zu schwitzen. Rund 150 Kilometer waren am Montagvormittag schon geschafft.

Zur Einschätzung: Die polnische Hauptstadt Warschau ist 1040 Kilometer von Hattingen entfernt, die französische Hafenstadt Marseille 1036. „Die Idee ist gemeinsam entstanden. Um die Jungs von der Playstation wegzuholen, ist es eine super Sache“, sagt Strasdin.

Für jeden Kilometer, spenden Eltern und Sponsoren einen Betrag, der nach den zwei Wochen vom TuS an den Hattinger Verein „Hattinger für Hattinger“ geht. So können gemeinnützige Projekte in der Stadt realisiert und gefördert werden.