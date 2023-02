VfL Gennebreck: Die Generalprobe wird zum Kantersieg

Sprockhövel. Die Fußballerinnen des VfL Gennebreck scheinen bereit für den Start in die neue Liga am Wochenende. Die Landesligistinnen testen zuhause.

Die Fußballerinnen des VfL Gennebreck haben ihr einziges Testspiel im Winter klar gewonnen. Der Sprockhöveler A-Ligist gewann gegen den Velberter Kreisligist Sportfreunde Siepen mit 11:0 (5:0 zur Pause).

Von Anfang an hellwach war Lea Reinartz, die schon nach acht Minuten einen Doppelpack erzielt hatte und im Laufe des Spiels noch drei weitere Treffer nachlegte. Zudem erzielte Farina Hepp einen Doppelpack, einfach trafen Hanna Weissenböck, Anna Lena Zander, Anna Mahlke und Celine Dahl.

VfL Gennebreck startet in die neue Kreisliga A

Die Gennebreckerinnen starten am Sonntag in der neu eingeteilten Kreisliga A mit einem Heimspiel gegen den TuS Rahm. Insgesamt spielen 16 Teams aus den Kreisen Dortmund und Hagen in der Liga.

Die anderen Frauenfußballteams aus Hattingen und Sprockhövel sind in Testspielen gefordert. Landesligist SuS Niederbonsfeld empfängt am Sonntag um 17.15 Uhr den FC Kray aus der Bezirksliga. Die Zweitvertretung hat wie auch die Wilde 13 Sprockhövel spielfrei. Die SF Niederwenigern begrüßen am Sonntag um 17 Uhr den klassengleichen Landesligisten SV Hohenlimburg auf der eigenen Anlage. Die SFN II treten beim Kreisligisten SV Bommern II an (So., 13 Uhr).

