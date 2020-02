VfL Winz-Baak erledigt die Pflichtaufgabe ohne große Mühe

Die beiden Spitzenmannschaften der Tischtennis-Landesliga marschieren im Gleichschritt. Tabellenführer VfL Winz-Baak hatte im Heimspiel gegen den SC Buschhausen nur wenig Mühe und gewann trotz zweier Ersatzspieler mit 9:1. Widersacher DJK Franz-Sales-Haus war ebenfalls erfolgreich. Die Essener besiegten die zweite Hattinger Mannschaft der Liga, den SSV Preußen Elfringhausen, mit 9:1.

VfL Winz-Baak lässt gegen Buschhausen nichts anbrennen

Die Nordstädter waren gegen die Zweitvertretung des SC Buschhausen kaum gefordert. Sie erledigten souverän nur ihre Pflicht. Beim 9:1-Erfolg schonte der VfL sogar zwei Stammkräfte. Bernd Kopper und Jean-Pierre Reuter verordneten sich eine Pause und ließen die Ersatzleute Daniel Schwarz und Rene Risse an die Platte.

Legte zusammen mit Bernd Kopper eine Pause ein: VfL-Spieler Jean-Pierre Reuter Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Wir bekommen im Verein so viel Unterstützung und die beiden sind im Training wichtige Sparringspartner, sie hatten sich verdient zu spielen“, sagte VfL-Spieler Jean-Pierre Reuter. „Und Bernd und mir hat die Pause auch mal ganz gut getan.“

Ersatzspieler kommen zum Einsatz und machen ihre Sache gut

Und die beiden Neuen machten ihre Sache sofort richtig gut. Im Doppel mit Nicklas Karsten gewann Rene Risse glatt in drei Sätzen und legte im Einzel ein weiteres 3:0 nach. Daniel Schwarz verlor in seinen beiden Partien ebenfalls keinen einzigen Satz.

In den Doppeln ließ der VfL auch insgesamt keinerlei Zweifel an seiner Überlegenheit. 3:0 hieß es vor dem Start in die Einzelpartien.

Den ersten und einzigen Punkt holten die Oberhausener im oberen Paarkreuz. VfL-Spieler Robin Göbel hatte gegen Joachim Goldau in drei Sätzen das Nachsehen. „Robin hat sich sehr geärgert“, sagte Jean-Pierre Reuter. „Aber es gibt einfach Gegner, gegen die kann man sich ein Bein ausreißen und verliert dennoch.“ In Göbels zweiten Spiel klappte es dann besser. Zwar brauchte er fünf Sätze, kam aber letztlich auch zu seinem Einzelerfolg.

Karnevals-Cup statt Meisterschaftspunkte

„Bei allem Respekt vor dem Gegner, aber das war keine Herausforderung für uns. Die Spiele waren eindeutig und letztlich war die Partie auch schnell vorbei“, erklärte Reuter. Nach einer Stunde und 55 Minuten stand das Ergebnis endgültig fest.

Am kommenden Wochenende finden keine Meisterschaftsspiele statt. Untätig werden die Winz-Baaker dennoch nicht sein, denn sie veranstalten am Sonntag ihren traditionellen Karnevals-Cup.

VfL Winz-Baak - SC Buschhausen II 9:1

Doppel: Göbel/Klimas 3:0, Wesener/Schwarz 3:0, Karsten/Risse 3:0.

Einzel: Göbel 0:3/3:2, Wesener 3:0, Klimas 3:0, Karsten 3:2, Schwarz 3:0, Risse 3:0.

SSV Preußen Elfringhausen

Daniel Badewitz holte zusammen mit Thomas Schuimer den einzigen Punkt gegen Franz-Sales-Haus Foto: Biene hagel / funke foto service

Ohne eine wirklich Chance waren die Preußen Elfringhausen gegen Meisterschaftskandidat DJK Franz-Sales-Haus. Einen Punkt holte der Tabellenletzte aus dem Hügelland bei der Auswärtspartie aber doch.

Daniel Badewitz und Thomas Schuimer erkämpfen sich im Doppel den einen Punkt im fünften Satz.

Franz-Sales-Haus - P. Elfringhausen 9:1

Doppel: M. Tauchert/D. Tauchert 1:3, Badewitz/Schuimer 3:2, Drews/Hammacher 0:3.

Einzel: M. Tauchert 1:3, Badewitz 0:3/1:3, Schuimer 1:3, Drews 1:3, Hammacher 0:3, D. Tauchert 2:3.