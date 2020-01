VfL Winz-Baak strauchelt im Rennen um die Meisterschaft

Die Meisterschaft ist für den VfL Winz-Baak in der Tischtennis-Landesliga am vergangenen Wochenende noch weiter in die Ferne gerückt. Die Nordstädter holten im Duell mit dem Drittplatzierten PSV Oberhausen II nur ein Remis, während Spitzenreiter Franz-Sales-Haus das eigene Spiel klar gewann. Die Preußen Elfringhausen bleiben auch nach dem 13. Spiel weiterhin punktlos.

VfL Winz-Baak startet denkbar schlechte in die Partie

Bereits der Start in die Partie verlief ungewohnt schlecht für die Winz-Baaker. Zwei der drei Doppel verloren sie. Und in den Einzeln lief es anschließend nicht wirklich besser.

Nordstädter laufen fast durchgehend einem Rückstand hinterher

Duncan Wesener unterlag in seiner Auftaktpartie mit 0:3, und auch Bernd Kopper und Adrian Klimas mussten sich in ihren ersten Spielen geschlagen geben. „Wir sind eigentlich immer einem Rückstand hinterhergelaufen“, sagte Jean-Pierre Reuter, der im unteren Paarkreuz, wie auch Nicklas Karsten, seine beiden Duelle gewann.

Reuter und Karsten besiegen russisches Talent

Die talentierte Lisa Michajlova spielte bereits in der Damen-Regionalliga, gegen Jean-Pierre Reuter und Nicklas Karsten vom VfL tat sie sich jedoch schwer. Foto: Markus van Offern / mvo

Dass Karsten und Reuter ihre beiden Duelle für sich entschieden, war allerdings ein wenig überraschend, denn ihnen stand die junge und vor allem talentierte Russin Lisa Michajlova gegenüber, die schon zuvor mehrfach auf sich aufmerksam machte. „Gegen uns kam sie aber irgendwie nicht richtig klar“, erklärte Reuter.

Göbel und Klimas verpassen den Sieg im Entscheidungsdoppel

Mit einer 8:7-Führung ging der VfL dann ins Entscheidungsdoppel. In fünf Sätzen hatte das Duo Robin Göbel und Adrian Klimas dann allerdings das Nachsehen und der mögliche Sieg wurde verspielt, Oberhausen erkämpfte sich das Remis.

Topaufgebot des Gegners und die eigene Schwäche geben den Ausschlag

VfL-Spieler Duncan Wesener erwischte einen schlechten Tag, obwohl er sich beim Warmspielen noch richtig gut fühlte,. Foto: Biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

„Der Gegner hatte sein absolutes Topaufgebot dabei und bei uns spielten Adrian Klimas und vor allem Duncan Wesener unter ihren Möglichkeiten. Das passiert leider manchmal“, sagte Reuter.

Winz-Baak muss nun auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen

Durch diesen Rückschlag müssen die Nordstädter nun auf einen Patzer von DJK Franz-Sales-Haus hoffen. „Ob das realistisch ist, werden wir sehen“, erklärte Reuter.

PSV Oberhausen II - VfL Winz-Baak 8:8

Spielverlauf: 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 6:5, 7:5, 7:6, 7:7, 7:8, 8:8

Doppel: Wesener/Karsten 1:3, Göbel/Klimas 3:1/2:3, Kopper/Reuter 1:3.

Einzel: Wesener 0:3/0:3, Göbel 3:0/3:1, Kopper 1:3/3:1, Klimas 2:3/1:3, Karsten 3:1/3:1, Reuter 3:1/3:0.

SSV Preußen Elfringhausen

Eine achtbare Leistung lieferten die Preußen Elfringhausen gegen den TTC Union Mülheim II ab. Neben einem Erfolg im Doppel holten auch Thomas Schuimer, Daniel Badewitz und Frank Schillen im Einzel Punkte. Letztlich hieß es 4:9.

Elfringhausen - TTC Union Mülheim II 4:9

Spielverlauf: 0:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 2:6, 2:7, 3:7, 4:7, 4:8,, 4:9.

Doppel: Drews/Kühn 2:3, Schillen/Tauchert 3:2, Badewitz/Schuimer 2:3.

Einzel: Schillen 0:3/3:2, Badewitz 2:3/3:1, Tauchert 1:3/1:3, Drews 0:3/0:3, Schuimer 3:1, Kühn 1:3.