Der Fußball-Bezirksligist TuS Hattingen ist in seinem Planungen für die Saison 2020/2021, wann auch immer sie wegen der Corona-Krise beginnen wird, weit fortgeschritten.

Der Großteil des aktuellen Kaders hat seine Zusage auch für die nächste Spielzeit gegeben. TuS-Trainer Dirk Sörries hat auch die zweite Mannschaft im Blick, für die noch ein neuer Trainer gesucht wird.

Lars Rösners Wechsel tut dem TuS Hattingen weh

19 Spieler umfasst der Kader der Rot-Weißen für die nächste Spielzeit, darunter befinden sich 14 Spieler der aktuellen Mannschaft. Mit Lars Rösner, dem zweikampfstarken Innenverteidiger, hat bisher nur ein Spieler seinen Abschied definitiv angekündigt.

„Sein Abgang tut uns schon weh“, sagt Sörries. „Natürlich in sportlicher Hinsicht, aber auch im sozialen Bereich ist Lars für uns wichtig gewesen.“

Torwartwechsel zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft

Steffen Burstyn wird künftig zum Kader der ersten Mannschaft beim TuS Hattingen gehören. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Einen Wechsel gibt es zudem noch auf der Torhüterposition, dieser ist allerdings vereinsintern. Tobias Lehnert wird in der kommenden Saison im Tor der zweiten Mannschaft stehen, die in der pausierenden Saison in der A-Kreisliga gegen den Abstieg kämpft. Steffen Burstyn geht den umgekehrten Weg, nämlich von der zweiten in die erste Mannschaft.

Der restliche Kader wird mit jungen, talentierten Spielern aus der eigenen Jugend aufgefüllt. Nach einem Jahr Seniorenerfahrung in der Kreisliga A werden Dustin Unterberg und Pascal Korbel in die Bezirksligamannschaft hochgezogen, zudem wird Wintertransfer Nico Werda, der eigentlich auch für die zweite Mannschaft vorgesehen war, zum Team von Trainer Sörries stoßen.

Fest zum Kader werden dann auch Tom Pickhardt, Jan Baatz und Niklas Koch gehören, die ja schon immer wieder Spielzeit in der Bezirksliga erhielten, die noch zur erfolgreichen A-Jugend des TuS gehören.

Die jungen Spieler sollen ihre Einsätze bekommen

Giovanni Casco und Sascha Sotzek, die seit dem Winter auch schon bei unter Sörries trainieren, sollen im Sommer ebenfalls ihre Chance erhalten, sich für die erste Mannschaft anzubieten. „Wir haben natürlich eine Menge gestandener Spieler, wie Yusuf Aydin, Moritz Zöllner, Cedric Petz, Chamberlin Kouatche und weitere langjährige Stammspieler, an denen erst einmal nicht so schnell vorbeizukommen ist, doch die jungen Spieler werden zu ihren Einsätzen kommen und sich weiterentwickeln. Das ist unser Ziel“, sagt Sörries.

Auch deshalb werde es nicht viele externe Zugänge geben, so der TuS-Coach. Er führe zwar mit ein, zwei Spielern Gespräche, aber ein neuer Spieler müsse schon sehr gut ins Mannschaftsgefüge und ins Umfeld passen.

Sörries hat bei seinen Planung auch die zweite Mannschaft im Blick, für die noch ein neuer Trainer gefunden werden muss. „Es gibt klare Vorstellungen. Das neue Trainerteam muss aus den vorhanden Spielern nämlich eine Mannschaft formen. Dafür braucht es den richtigen Typen. Es gibt schon konkrete Gespräche, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, so Sörries.