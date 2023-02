Volleyball: Gelingt dem TuS Hattingen der Doppel-Aufstieg?

Der TuS Hattingen hat sich in der Volleyball-Bezirksliga mit einer Serie nach oben gespielt.

Hattingen. Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen haben einen Lauf. Und plötzlich ist das möglich, womit lange niemand gerechnet hatte. Die Zweite verliert.

Den Bezirksliga-Volleyballern des TuS Hattingen ist die direkte Wiederkehr in die Landesliga kaum noch zu nehmen.

Neun Spiele wurden bisher absolviert, neun Spiele gewonnen. Der feststehende Aufstieg ist nur noch eine Frage der Zeit. Das nächste Spiel steht am 18. Februar in Blankenstein gegen den VfL Telstar Bochum II an.

Die Frauen taten sich in der bisherigen Saison schwerer, gute und nicht so gute Ergebnisse wechselten sich regelmäßig ab. Mittlerweile hat das Team aber zu einem Lauf gefunden. Das 3:0 über die DJK BW Annen II (25:20/25:13/25:16) war bereits der dritte Sieg in Serie.

TuS Hattingens Volleyballerinnen treffen nun auf den SVE Bochum-Grumme

Der TuS liegt mit einem Spiel weniger und nur einem Zähler Rückstand nun auf Rang zwei der Tabelle. Der Aufstieg ist noch drin. Das nächste Spiel steht am 19. Februar im Schulzentrum Holthausen gegen SVE Bochum-Grumme an (11 Uhr).

Der TuS Hattingen II unterlag in der Bezirksklasse indes dem FC Vorwärts Kornhapen mit 2:3 (25:19/16:25/22:25/25:19/13:15) und liegt auf Rang vier von sieben. Das nächste Spiel steht am 18. Februar auswärts beim VfL Telstar Bochum V an (16 Uhr).

