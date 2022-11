Volleyball: TuS Hattingen kann Unsicherheit nicht abstellen

Hattingen. Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen überzeugen zwar in zwei Sätzen, verlieren aber durch zwei Probleme. Die Männer lösen ihre Pflichtaufgabe.

Die Bezirksliga-Volleyballerinnen des TuS Hattingen unterlagen dem PSV Bochum mit 2:3 (18:25, 25:13, 25:13, 22:25, 8:15) und bleiben damit hinter dem PSV auf dem dritten Rang. Die Tabelle führt SVE Bochum-Grumme II mit elf Punkten und somit einem Zähler mehr als die Hattingerinnen an.

„Leider war es kein guter Spieltag für uns. Wir sind nicht richtig reingekommen. Im zweiten und dritten Satz haben wir uns dann warmgespielt und unser Können abgerufen. Dann kam aber leider die Wende“, so TuS-Trainerin Ayca Kiziltetik.

Aufschlagfehler und schlechte Annahmen führten zur Niederlage. Kiziltetik: „Die aufkommende Unsicherheit war in der gesamten Mannschaft spürbar. So haben wir das Spiel dann im fünften Satz auch abgegeben.“

Das nächste Spiel steht am 27. November beim TVK Wattenscheid an (13 Uhr).

TuS Hattingens Männer besiegen den Baukauer TC Herne

Die Männer bezwangen in der Bezirksliga mit dem Baukauer TC Herne den bisher punktlosen Tabellenletzten klar mit 3:0 (25:5, 25:8, 25:7) und lösten so ihre Pflichtauftabe. Sie spielen als nächstes am 10. Dezember beim TB Höntrop II (14 Uhr).

