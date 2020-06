Welpers Reserve kämpft mit Problemen

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Reserve der DJK Westfalia Welper in der Handball-Kreisliga gehalten.

Denn es wurden keine sportlichen Absteiger bestimmt. Zuvor versuchte der Verein, seine zweite Mannschaft zu retten.

Doch die Saison war schwierig. Der Rückblick.

Die Ausgangslage

Mit Dennis Galbas hatte ein sehr junger Trainer die Mannschaft übernommen, der zuvor nur Jugendteams trainiert und selbst gespielt hatte. Er war motiviert, wollte und sollte aber vor allem auch den jungen DJK-Nachwuchs aus der A-Jugend mit in das Team einbinden. Ein Konzept, das sich Welper für die Zukunft auf die Fahne geschrieben hatte, um gut aufgestellt zu sein und den jungen Spielern Perspektiven zu bieten.

Der Trainer der DJK Welper, Dennis Galbas, verzweifelte am Spielfeldrand so manches Mal. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Galbas startete daher mit einer gemischten Truppe ins Rennen. Erfahrene Spieler, wie unter anderem auch Welpers Vorsitzender Björn Mühle, sollten die jungen Handballer neben dem Trainer führen.

Der Start

Es ging für die Welperaner zunächst mit einer Niederlage gegen den Waltroper HV (15:21) los, ehe das heiß umkämpfte Derby gegen den Ruhrbogen Hattingen anstand. Für die DJK hatte das Spiel kurz vor Schluss das bessere Ende, 25:23 gewann sie und jubelte laut. Was sie noch nicht ahnte: für 2019 sollte es der letzte Sieg sein. Es folgten drei Niederlagen, ehe es noch mal eine Punkteteilung mit Westfalia Scherlebeck beim 28:28 gab.

„Wir mussten anfangs noch ordentlich Lehrgeld zahlen, im taktischen und technischen Bereich. Aber man hat gesehen, dass diejenigen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich in die Bresche springen“, sagt Galbas.

Der Personalmangel

Denn es kam zu einer Lage, die der Verein sich so vor der Saison nie erträumt hatte: die zweite Mannschaft war zunehmend personell gebeutelt. Es kam daher immer mehr auf die jungen Spieler aus der A-Jugend an, den Senioren unter die Arme zu greifen und sich der Doppelbelastung auszusetzen.

Das machten sie gerne, im Gegensatz zu einigen der älteren Spieler. Sie wollten nicht unter Dennis Galbas trainieren und stellten sich nicht mehr für die Partien zur Verfügung. „Auf die Leute, die wir qualitativ gebraucht hätten, war kein Verlass. Es hat daher nicht geklappt, dass die jungen von ihnen lernen, sie musste selbst Verantwortung tragen. Es haben uns so auch einfach die Körner gefehlt“, stellt der Trainer klar. Zumal sich noch Mathias Porbeck und Maximilian Kothe-Marxmeier verletzten. Der Verein reagierte, meldete seine dritte Mannschaft nach dem Jahreswechsel ab und setzte alles in die Rettung seiner Reserve.

Die Rückschläge

Denn die Niederlagenserie lief zuvor mit teilweise ganz deutlichen Pleiten im November und Dezember. Fünfmal hintereinander ging Welper leer aus, die deutlichste Schlappe gab es gegen den VfL Gladbeck III (25:42). Anfang 2020 nutzte der Verein die Regel aus, dass Spieler der ersten Mannschaft aushelfen, ohne sich festzuspielen. Das ging gegen den TV Wattenscheid beim 34:30-Sieg gut, auch eigentlich beim 36:34-Erfolg gegen den TuS Ickern. Doch Ickern legte Protest ein und bekam vom Westdeutschen Handballverband Recht. Der Einspruch der DJK verpuffte, das Spiel wurde gegen Welper gewertet.

Die rote Laterne

Die DJK schaffte es also nicht, sich aus der Gefahrenzone zu werfen und rutschte ans Tabellenende. Zwei Spiele machten dann zwischenzeitlich Mut, die knappen Niederlagen gegen Waltrop (22:23) und den Ruhrbogen Hattingen (27:29). „Das waren unsere zwei besten Spiele“, erinnert sich Galbas, der am Tabellenende oft auch das berühmte Quäntchen Glück vermisste. Danach folgten noch vier Klatschen. Bei der letzten gegen Westfalia Scherlebeck war Welper so stark gebeutelt, dass der Trainer selbst mitspielen musste und der Torhüter der A-Jugend auf dem Feld aushalf. 22:41 unterlag die DJK.

Die Rettung

Mit fünf Punkten Abstand rangierte die DJK auf dem letzten Platz, als es Corona-bedingt zum Abbruch der Saison kam. Für Welper ein Segen, da es keine Absteiger gibt. Die schwierige Lage hat daher keine Auswirkungen, das Virus ist so gesehen die Rettung.

Doch so eine Saison möchte Welper nicht wieder erleben. Trainer Galbas wechselt zur SG ETSV Ruhrtal Witten II in die Frauen-Verbandsliga, bleibt in Welper noch B-Jugendtrainer und drückt den Herren auch weiter die Daumen.

Außerdem lobt er ausdrücklich den Einsatz der jungen Spieler, für die er weiterhin ein offenes Ohr haben möchte: „Ich habe im Training nie schlechte Stimmung trotz der schwierigen Situation wahrgenommen. Die Leute, die da waren, wollten sich verbessern und das Ruder herumreißen.“