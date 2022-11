Zwei Eigentore in drei Tagen und eine große WM-Hoffnung

Hattingen/Sprockhövel. So lief die englische Woche bisher für die Ex-Hattinger und Ex- Sprockhöveler, die nun im Profifußball aktiv sind. Die Laune ist sehr verschieden.

Einst spielten sie in Hattingen oder Sprockhövel, mittlerweile sind sie im Profifußball aktiv.

So läuft es bei Lena Oberdorf, Tim Oberdorf, Christopher Antwi-Adjej, Luke Hemmerich, Leroy Kwadwo und Marcel Appiah in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen.

Lena Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Wolfsburg, 1. Liga)

Anders als die Männer hatte Lena Oberdorf mit dem VfL Wolfsburg keine zwei Spiele zu absolvieren. Beim 4:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg spielte Oberdorf im defensiven Mittelfeld durch, schaltetet sich aber auch nach vorne mit ein und bereitete das 1:0 durch Ewa Pajor vor. Aktuell befindet sich Oberdorf bei der Nationalmannschaft, die am Freitag in den USA gegen die USA spielt (Anstoß: 1 Uhr deutscher Zeit)

Christopher Antwi-Adjej (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Bochum, 1. Liga)

Bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund wurde Christopher Antwi-Adjej für den VfL Bochum in der 71. Minute erst eingewechselt und konnte nichts mehr bewirken. Nur ein paar Tage später wurde er gegen Borussia Mönchengladbach dann zum Matchwinner für den VfL. Mit seinem Treffer zum 1:0 in der 7. Minute und einer starken Leistung unterstrich er seine WM-Ambitionen. Noch hat Ghana seinen Kader nicht bekanntgegeben, Antwi-Adjej hat aber beste Chancen. Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach gab Antwi-Adjej zu, dass der VfL auch Glück gehabt habe. Von seinem Trainer Thomas Letsch bekam der ehemalige Sprockhöveler viel Lob: „Genau so, wie er das Tor macht, will ich ihn haben, dass er dann in die Tiefe geht“, sagte Letsch. Und weiter: „Ich habe volles Vertrauen in ihn. Wenn er das Vertrauen spürt auf der anderen Seite auch spürt und so zurückzahlt, dann haben wir auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht. Er ist sehr clever im Spiel gegen den Ball und im Defensivverhalten. Sein Speed ist unfassbar. Er ist ein super Typ, ein total positiver Junge, absolut rundum zufrieden.“

Tim Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf, 2. Liga)

Eine bittere Niederlage kassierten Tim Oberdorf und Fortuna Düsseldorf im Verfolgerduell am Dienstag mit Hannover 96. Mit 0:2 unterlagen die Rot-Weißen und rutschen damit auf Rang sechs ab, während Hannover auf Platz vier vorrückt. Zuvor spielte die Fortuna 1:0 gegen den FC St. Pauli. Oberdorf stand in beiden Partien in der Startelf, sah gegen die Hamburger in der Dreierkette gut, gegen die Hannoveraner als rechter Part der Viererkette aber nicht besonders gut aus.

Luke Hemmerich (früher SF Niederwenigern, heute SpVgg Bayreuth, 3. Liga)

Beim 1:1-Remis gegen den MSV Duisburg und beim 0:1 gegen den SV Elversberg fehlte Luke Hemmerich im Kader der Spvg Bayreuth angeschlagen. Bayreuth liegt mit 13 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Leroy Kwadwo (früher TSG Sprockhövel, heute MSV Duisburg, 3. Liga)

Wieder im Training nach seiner langen Verletzung ist Leroy Kwadwo. In den Kader des Drittligisten ist er aber weder beim 1:1 gegen die Spvg Bayreuth noch beim 2:0-Erfolg über Erzgebirge Aue zurückgekehrt. Der MSV steht mit 22 Punkten aktuell auf Rang zehn.

Marcel Appiah (früher TSG Sprockhövel, heute VfB Oldenburg, 3. Liga)

Zwei Spiele, acht Gegentore. Die englische Woche lief für Marcel Appiah und den VfL Oldenburg bisher gar nicht gut. Zunächst setzte es eine 3:5-Niederlage gegen Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen, bei dem Appiah, der als rechter Innenverteidiger der Viererkette startete, auch noch ein Eigentor zum 3:5-Endstand, dann setzte es eine 1:3-Pleite beim FC Saarbrücken. Bei diesem Spiel setzte Oldenburg auf einen Fünferkette mit Appiah als zentralen Part – doch erneut lief es ganz übel. Appiah traf wieder ins eigene Netz, diesmal zum zwischenzeitlichen 0:3.

Mirkan Aydin (früher TSG Sprockhövel, heute vereinslos).

