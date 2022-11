Wilde 13 Sprockhövel gelingt der erste Sieg der Saison

Hattingen/Sprockhövel. Der SuS Niederbonsfeld II zeigt im Topspiel eine starke Moral, SFN II und der VfL Gennebreck verlieren. Die Wilde 13 feiert eine Doppelpackerin.

In der Essener Frauenfußball-Kreisliga kam SuS Niederbonsfeld II im Topspiel gegen Tura 86 Essen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dabei holten die Hattingerinnen in den letzten sechs Minuten noch einen 0:2-Rückstand auf und bleiben mit zwei Zählern weniger als Spitzenreiter SpVgg Steele II auf Rang zwei.

Die SFN II unterlagen trotz eines Tores von Jana Ertle BW Langenberg mit 1:2.

Wilde 13 Sprockhövel bezwingt TSG Herdecke

In der Hagener Kreisliga gelang der Wilden 13 Sprockhövel mit einem 2:0 über die TSG Herdecke der erste Saisonsieg. Janina Rohwerder erzielte beide Tore. Durch den Erfolg überholen die Sprockhövelerinnen Herdecke.

Der VfL Gennebreck unterlag dem FFC Ennepetal indes mit 1:2. Den Treffer erzielte Hannah Weissenböck. VfL-Trainer Jörg Becker: „Es war das erwartete enge Spiel. Nachdem einige Chancen vergeben wurden, fangen wir uns das 0:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte passen wir einmal nicht auf und werden direkt mit dem 0:2 bestraft. Anschließend kämpfte sich das Team großartig heran, belohnte sich mit dem Anschlusstreffer. Aber der Ausgleich wollte einfach nicht fallen, schade.“

Nun spielen der VfL Gennebreck und die Wilde 13 in einer anderen Gruppe

In der Kreisliga ist die Qualifikationsphase in der kommenden Woche vorbei. Während es für Gennebreck nach dem Spiel am 27. November gegen den TuS Eichlinghofen II in der Kreisliga A weitergeht, spielt die Wilde 13 erst noch gegen den SC Berchum/Garenfeld und dann in der Kreisliga B weiter. Die ersten acht Teams qualifizierten sich für die Kreisliga A, die anderen für die Kreisliga B.

„Neu hinzukommende Mannschaften müssen nun in B beginnen. Der Auf- bzw Abstiegsmodus wird wie bei den Herren sein. Qualitativ ist das natürlich eine gute Sache. Dafür werden natürlich die Anfahrtswege bei Auswärtsspielen länger, da aus der alten Hagener Gruppe einige viele Mannschaften es leider nicht geschafft haben“, so Jörg Becker.

