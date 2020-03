Winz-Baak siegt kampflos und bleibt im Aufstiegsrennen dabei

Ohne einen Ballwechsel bekam der VfL Winz-Baak in der Tischtennis-Landesliga den Sieg gegen den abstiegsbedrohten TV Kupferdreh zugesprochen. Die Gäste traten nicht an und so wurde das Spiel mit 9:0 für die Winz-Baaker gewertet.

Im Aufstiegsrennen bleibt das Bild weiterhin gleich, die Nordstädter rangieren auf Platz zwei hinter der DJK Franz-Sales-Haus, die ihr Spiel am Sonntag gegen den TTC Werden 48 klar mit 9:2 gewann. Ein Punkt trennt die beiden Teams aktuell. Am letzten Spieltag (5. April) treffen die Mannschaft dann aufeinander. Wenn beide bis dahin verlustpunktfrei bleiben sollten, käme es zum erhofften Endspiel. Dieses müsste der VfL dann gewinnen, um direkt den Aufstieg in die Verbandsliga zu schaffen.

SSV hält gegen Tabellendritten gut mit

Das andere Hattinger Team, der SSV Preußen Elfringhausen kam am Samstag zum Einsatz. Die Hügelländer verloren ihr Auswärtsspiel beim PSV Oberhausen II mit 5:9. Der bereits abgestiegene SSV hielt beim Dritten der Liga aber richtig gut mit.

Daniel Tauchert und Marc Hammacher holten zusammen einen Punkt im Doppel und Berthold Kühn, Daniel Tauchert, Frank Schillen und Ralf Drews waren je einmal in den Einzelduellen erfolgreich.

Für die Preußen geht es am Samstag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die DJK Adler Union Frintrop II (4.) weiter. Der VfL Winz-Baak gastiert am Sonntagmorgen (11 Uhr) beim Tabellensechsten TTC Union Mülheim.