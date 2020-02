A-Jugend des DSC Wanne ist klarer Favorit gegen Erndtebrück

Nach dem glücklichen Einzug in die dritte Runde des Westfalenpokals, durch den Last-Minute-Sieg beim Ligakonkurrenten FC Brünninghausen, geht es für die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel nun im Ligaalltag der Landesliga weiter.

Der Tabellenführer erwartet das Schlusslicht TuS Erndtebrück auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Wanne-Süd. „Von der Tabellensituation her sind wir natürlich der klare Favorit. Aber auch hier müssen wir über die komplette Spielzeit voll motiviert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das Spiel auch schnell in die andere Richtung laufen“, mahnt DSC-Coach Serkan Besli.

A-Jugend-Bezirksliga: Heimspiele für Westfalia Herne und Firtinaspor Herne

In der Bezirksliga hat Westfalia Herne das Nachholspiel am Mittwochabend mit 1:5 beim VfB Hüls verloren. Den Ehrentreffer erzielte Dincer Kahraman. Sonntag ist der SCW zu Hause gegen den SV Horst-Emscher gefordert.

Zeitgleich muss Firtinaspor Herne zu Hause an der Emscherstraße gegen den Tabellenführer SSV Buer bestehen.

Wanner B-Jugend braucht in der Landesliga dringend Punkte

In der B-Jugend-Landesliga muss der DSC Wanne-Eickel weiterhin dringend punkten, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

Am Sonntag steht dabei jedoch eine schwierige Aufgabe auf dem Plan. Das Team von Soufian Arbib zu Gast bei der Reserve des SV Lippstadt, die derzeit auf Tabellenplatz drei steht.

Nach zwei Siegen in Serie will die B-Jugend von Westfalia Herne auch das dritte Bezirksliga-Spiel des Jahres für sich entscheiden. Der SCW fährt zum Tabellennachbarn FSV Witten. All diese Jugendspiele werden am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

Weitere Spiele: SCW - Spvgg Erkenschwick (C-Jgd.-Landesliga, Sa. 15 Uhr), Hombrucher SV - SCW, DJK TuS Hordel - SV Wanne 11 (D-Jgd.-Bezirksliga, Sa. 13.30 Uhr).