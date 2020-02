Ärger ums Flutlicht: Firtina Herne gewinnt im Halbdunkeln

Nach dem starken 2:1-Erfolg beim Westfalenligisten DJK TuS Hordel hat Landesligist Firtinaspor Herne auch den letzten Test vor dem Start ins Pflichtspieljahr 2020 gewonnen, wenn auch unter besonderen Umständen.

Die Mannschaft von Burhan Kaya setzte sich an der Emscherstraße mit 3:2 (1:2) gegen Genclikspor Recklinghausen, aktuell Tabellenführer der Kreisliga A in Recklinghausen, durch.

„Das war ein ordentlicher Test gegen einen wirklich guten Gegner. Alle meine Spieler haben noch mal Einsatzzeit bekommen und konnten sich somit für den Kader am Sonntag empfehlen“, war Burhan Kaya mit den 90 Minuten einverstanden.

Schiedsrichter will die Partie erst gar nicht anpfeifen

Überhaupt nicht einverstanden war er mit den Rahmenbedingungen.

„Der Schiedsrichter wollte die Partie gar nicht anpfeifen, da mal wieder Teile des Flutlichts ausgefallen sind. Für eine Landesliga-Mannschaft ist dies mittlerweile wirklich peinlich. Da beide Teams aber unbedingt spielen wollten, haben wir die 90 Minuten dann doch durchgezogen“, so der Coach.

Die Treffer für sein Team erzielten Mert Yagci (2) und Mahmud Siala. Am Sonntag geht es in der Liga dann zuhause gegen SuS Kaiserau im Punkte. Zum Glück bereits um 15 Uhr am Nachmittag.