Aus dem Aufstiegsteam des SC Pantringshof wird TSK Herne

„Zu allererst möchte ich sagen, dass wir dem SC Pantringshof in der kommenden Saison alles Gute und natürlich den Klassenerhalt wünschen“, sagt Haldun Gülünoglu, der gemeinsam mit Aykut Hezer in der abgebrochenen Spielzeit das gleichberechtigte Trainergespann beim SCP bildete.

Beide Coaches werden nun mit der kompletten Aufstiegsmannschaft zu TSK Herne wechseln. Einem Verein, der ebenfalls in der Kreisliga B zu Hause ist.

Als Grund gibt er verschiedene Sichtweisen und verschiedene Meinungen an, die sich durch die ganze Saison zogen, obwohl der SCP durchgehend souveräner Tabellenführer war.

„Wir sind nicht im Guten auseinandergegangen“

„Wir sind definitiv nicht im Guten auseinander gegangen. Der Vorstand hat immer wieder Dinge angesprochen, die für uns nie zur Debatte standen“, erklärt der Aufstiegs-Coach.

Hier ausnahmsweise mal zu spät: Niklas Groß (li.) gegen RSV-Keeper Michael Cziok, Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit Niklas Groß hatte der SCP in der Saison den besten Torjäger deutschlandweit in seinen Reihen. Der Stürmer erzielte in seinen 21 Saisonspielen 70 Treffer und wurde damit Deutschlands bester Torschütze, was ihm nicht nur einen großen Artikel in dieser Zeitung, sondern unter anderem auch im bekannten Fußball-Magazin „11 Freunde“ einbrachte.

Niklas Groß trifft neunmal beim 16:0 gegen die SG Stephanus II

Bei Abbruch führte er mit dem SCP die Tabelle der Kreisliga C2 mit fünf Zählern Vorsprung auf den DSC Wanne-Eickel III, der am Ende ebenfalls aufstieg, an.

„Viele Spieler unserer Mannschaft könnten definitiv höher auflaufen. Wir waren spielerisch und kräftemäßig der Liga einfach voraus“, sagt der Stürmer. Beim 16:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft der SG Stephanus traf er gleich neunmal. „Das war persönlich mein bestes Spiel der Saison, die beste Mannschaftsleistung haben wir beim Heimsieg gegen den DSC Wanne-Eickel III abgeliefert“, sagt Niklas Groß.

Dank an die Unterstützer aus dem Umfeld der Mannschaft

Sein Trainer wollte keinen Spieler besonders hervorheben, am Ende habe die ganze Mannschaft den Aufstieg erreicht: „Alle haben bei Wind und Wetter vollen Einsatz gezeigt. Aber ich möchte auch die Eltern der Spieler erwähnen, die uns in jeglichen Situationen geholfen haben“, dankt Haldun Gülünoglu den zahlreichen Unterstützern aus dem Umfeld der Mannschaft.

In der kommenden Saison wechselt sein Team nun komplett zu TSK Herne, denn am Ende setzte sich das langfristige Konzept des Vereins, der auf dem Ascheplatz an der Bladenhorster Straße zu Hause ist, durch.

Komplette Aufstiegsmannschaft wechselt zu TSK Herne

Die komplette Aufstiegsmannschaft des SC Pantringshof wird dorthin wechseln, zudem hat die sportliche Leitung mit Haldun Gülünoglu und Aykut Hezer viele weitere Spieler von einem Wechsel nach Herne-Holthausen überzeugt, so dass es auch direkt eine zweite Mannschaft in der Kreisliga C geben wird.

Das Team des SC Pantringshof beim eigenen Hallenturnier. Foto: SCP

„Aus diesem Grund wird es auch nur noch eine kleine Meisterfeier geben, denn wir wollen uns auf den neuen Verein und die neue Saison konzentrieren“, so Haldun Gülünoglu, der sich auf viele emotionale Derbys freut und zudem gerne im Kreispokal direkt ein großes Los ziehen würde. „Ein Heimspiel gegen Westfalia Herne wäre natürlich schön“, lacht er.

Aufstiegsteam des SC Pantringshof: Haldun Gülünoglu, Aykut Hezer, Yasin Akkuzu, Kerem Bandirma, Domenic Daysoy, Dogacan Yavuz, Halil Yesil, Engin Atmaca, Aykut Akman, Emre Atmaca, Felix Weber, Firat Cinar, Davide Montenaro, Hakan Yigit, Kazim Ünal, Kerim Akkar, Keanu George Junge, Mahsum Ögan, Niklas Groß, Mertcan Cayirli und Fabian Szeszny.

