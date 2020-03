B-Jugend des DSC Wanne-Eickel unter Druck, die U19 ganz oben

Ganz unterschiedliche Situationen für die beiden ältesten Nachwuchsmannschaften des DSC Wanne-Eickel: Die einen ganz oben, die anderen ganz unten – und vor allem unter Druck. Das ist der Ausblick auf die Teams von Westfalia Herne, Firtinaspor, DSC und Wanne 11 in den Landes- und Bezirksligen.

A-Jugend

Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel knüpft in der Landesliga nahtlos an die überragende Leistung aus dem letzten Jahr an. Der erste Saisonteil wurde auf Platz eins der Tabelle und ohne Niederlage abgeschlossen und auch die ersten beiden Saisonspiele im Jahr 2020 wurden souverän gewonnen. Zudem steht der DSC in der dritten Runde des Westfalenpokals.

„Wir wollen natürlich unsere Serie fortsetzen“, sagt DSC-Coach Serkan Besli vor der Partie beim Tabellenachten TSV Marl-Hüls.

In der Bezirksliga ist Firtinaspor Herne erneut auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Sonntag ist das Team von Gökhan Negüzel zu Gast beim VfB Hüls.

„Wir wollen an die ordentliche Leistung gegen Buer anknüpfen. Da haben wir uns leider selbst geschlagen. Beim VfB Hüls müssen wir die individuellen Fehler abstellen“, so der Firtina-Coach. Westfalia Herne ist zeitgleich zu Gast beim SV Schermbeck.

B-Jugend

In der B-Jugend-Landesliga muss der DSC Wanne-Eickel endlich punkten, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht frühzeitig zu verlieren.

„Die Jungs geben alles und halten in jeder Partie mit. Wir müssen uns dafür nur auch mal belohnen“, hofft DSC-Trainer Soufian Arbib in der Heimpartie gegen SuS Stadtlohn endlich auf Punkte.

In der Bezirksliga hat Westfalia Herne die ersten drei Spiele des Jahres gewonnen. „Die Jungs merken, dass es sich auszahlt, wenn man mit Leidenschaft dabei ist“, so SCW-Trainer Bektas Derdiyok. Sonntag kommt der ASC Dortmund nach Herne. Alle Spiele beginnen Sonntag um 11 Uhr.

C- und D-Jugend

C-Jgd.-Landesliga; SpVg. Hagen 1911 - SCW (Sa. 15 Uhr).

D-Jgd.-Bezirksliga: SCW - SuS Kaiserau, SV Wanne 11 - TSV Marl-Hüls (Sa. 13.30 Uhr).