Baukauer TC startet mit Spendenevent ins neue Jahr

Herne Die Trendsport-Abteilung des BTC lädt am Sonntag zum Sporttreiben und Gutes tun ein. Die Mitmachgebühr geht an zwei gemeinnützige Vereine.

Der Baukauer TC und der gute Zweck gehen auch im noch jungen Jahr wieder Hand in Hand. Nachdem Corona den Charity-Aktionen des Herner Sportvereins lange einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, geben sie nun wieder alles. Die Sporthalle der Pestalozzi-Gymnasium (Harpener Weg, 44629 Herne) steht am kommenden Sonntag, 7. Januar, von 15 bis 17 Uhr ganz im Zeichen des „Fitness Special Charity Event“.

Die Mitmachgebühr von 10 Euro pro Person kommt dabei zwei gemeinnützigen Organisationen zugute. Der Familientrauerbegleitung „Lavia e.V.“ und der Futterspendenausgabe für Tiere bedürftiger Menschen „Pfotenglück Herne e.V.“. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Eine Altersuntergrenze gibt es ebenfalls nicht. „Es kann jeder kommen, der Lust hat“, sagt BTC-Vorsitzende Petra Hermann-Kopp. „Und wer eine Pause braucht, kann sie sich jederzeit nehmen. Man muss nicht die komplette Zeit durchpowern, wenn man es nicht kann.“

Verschiedene Trendsportarten sind im Angebot

Das Angebot des BTC besteht am Sonntag aus Fitness- und Trendsportarten. Zumba ist mit dabei, aber auch ein Rock-Workout mit Stöcken (Pound), oder das mit der Aerobic verwandte Kapow. Daneben bieten die Trainer und Trainerinnen auch noch Strong Nation an. „Wenn 200 Leute kommen würden, wären wir sehr zufrieden“, sagt Hermann-Kopp. Spenden ohne Teilnahme sind ebenfalls möglich. Diese können per Paypal unter wai-ying@web.de überwiesen weden.

Bei der Premiere des „Fitness Special“ 2019 kamen über 150 Teilnehmer in die Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums. Davor hatte der BTC sich bereits seit 2012 mit einem speziellen Zumba-Event den guten Zweck auf die Fahnen geschrieben. Im März 2023 sammelte der Verein 700 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

