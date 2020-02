BC GW Wanne ist trotz vorletztem Platz zufrieden

Herne. Nur ein Sieg in zehn Spielen, trotzdem sind die 5-Kegel-Asse mit ihrer ersten Saison in der Bundesliga zufrieden. Blick richtet sich nach vorne.

Ein vorletzter Platz und dabei nur ein Sieg in zehn Spielen. Wo andere den Kopf hängen lassen würden und das Wort Enttäuschung die Runde machen würde, herrscht beim BC Grün-Weiss Wanne eher Aufbruchstimmung.

In ihrer ersten Saison in der 5-Kegel Bundesliga war für GW Wanne wenig zu holen. Ein Sieg am 7. Spieltag gegen den schlussendlich Tabellenletzten BC Tümmler Lindenhorst blieb der einzige Punktgewinn der Saison. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden mit der Premieren-Spielzeit.

Freude über das Erreichte überwiegt

„Die Platzierung ist ein Erfolg für uns“, erklärte Uwe Habermehl, 1. Vorsitzender und Spieler des GW Wanne. „Wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Es war nicht davon auszugehen, dass wir in unserer ersten Saison gleich oben mitspielen“, führte er aus, „ich bin froh und sogar ein bisschen Stolz auf das Ergebnis.“

Habermehl war in der Saison hinter Sven Reich und Thomas Wember an drei gesetzt, konnte seinen Mitspielern aber nicht großartig helfen. „Ich war zu schwach und bin eher ein Ergänzungsspieler“, resümierte er seine Leistung. Die Leistungsdichte an der Spitze ist immens.

Übermächtige Konkurrenz in der Liga

Der Meister Friesacker BC war beispielsweise am letzten Spieltag mit dem amtierenden Deutschen Meister, dem ehemaligen Junioren-Europameister und einer mehrfahren Deutschen Jugendmeisterin gegen die Wanner angetreten. „Das ist so als würde Bickern gegen die 1. Mannschaft von Borussia Dortmund spielen“, verglich Habermehl die Kräfteverhältnisse.

Aufgrund einiger organisatorischer Probleme im Verband sei es aktuell noch nicht abzusehen, gegen welche Mannschaften es in der kommenden Spielzeit geht. Die Wanner legen daher vorerst den Fokus auf sich selbst. Verstärkung für die 5-Kegel-Mannschaft soll kommen.

Verstärkung aus den eigenen Reihen

Ein Kandidat dafür ist der in Wanne schon bekannte Jacques de Beurs, der lange Zeit in der Mehrkampf Bundesliga Mannschaft der Grün-Weissen spielte und aktuell im Biathlon Doppel-Pokal am Tisch steht. „Wir versuchen ihn in der kommenden Saison für die 5-Kegel Bundesliga zu melden“, formulierte Habermehl vorsichtig.

Bis zum letzten Quartal des Jahres haben die Wanner nun Zeit, sich auf die zweite Spielzeit vorzubereiten. Die erreichte Platzierung zu halten, dürfte eines der Ziele sein. Trotz der Zufriedenheit in dieser Saison hätten die Wanner sicher wenig dagegen einzuwenden, wenigstens einen Platz nach oben zu rutschen.