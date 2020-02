Bochumer Bundesligisten tanzen im Sportpark

Dass die Stadt die Heimstätte einer soliden Anzahl an Bundesligisten ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. An zwei Tagen im März wird sich diese Zahl dann aber nochmals kurzzeitig um einen weiteren Verein erhöhen.

Der TTC Rot-Weiß-Silber Bochum wird am 21. und 22. März seine Turniere in der 2. Bundesliga West der Latein- und Standardformationen in der Sporthalle im Sportpark Eickel durchführen. Damit reagieren die Bochumer Tänzer auf Terminschwierigkeiten in ihrer Heimatstadt.

Gute Zusammenarbeit mit dem SSB

Der eigentliche Austragungsort, die Rundsporthalle im Schatten des Bochumer Stadions, konnte nämlich nicht sicher eingeplant werden.

„Es entscheidet sich erst Anfang März, ob die VfL Astrostars noch in die Playoffs kommen“, erklärt Latein-Tänzer Kai Muskulus, „das wäre zu kurzfristig für ein Turnier in dieser Größenordnung.“ In Dortmund, Recklinghausen oder Oberhausen habe man buchstäblich nur geschlossene Hallentüren vorgefunden. Die Anfrage kam einfach zu kurzfristig.

Doch eine Nachfrage beim Herner Stadtsportbund (SSB) brachte dann den erhofften Hallenplatz. „Das hat uns das Turnier gerettet", bestätigt Muskulus und lobt die gute Kooperation mit dem SSB Herne.

Am 21. März wird die Lateinformation des TTC Rot-Weiß-Silber Bochum versuchen, auch im Sportpark Eickel die Konkurrenz in der zweiten Liga hinter sich zu lassen. Foto: Oliver Schinkewitz

Die Halle im Sportpark sorgte bei der ersten Begehung für Begeisterung. „Das ist schon ein cooles Ding und ist perfekt für uns geeignet“, sagt Kai Muskulus über die Sporthalle, in die die Bochumer ausweichen. Einer Wiederholung stehen die Bochumer Tänzer offen gegenüber. „Es ist eine schöne Halle, vielleicht tragen wir dort dann öfter unsere Heimturniere aus“, blickt er in die Zukunft.

Während die Standard-Formation, die ihr Turnier am Sonntag austragen wird, wohl eher den Klassenerhalt im Kopf hat, sind die Ambitionen bei den Latein-Tänzern höher gesetzt. „Wir sind zwar Aufsteiger, das Ziel ist aber ganz klar der Aufstieg in die 1. Bundesliga“, erklärte Muskulus.

Turniere sind auch für Laien attraktiv

Da das Heimturnier der vorletzte Termin der am 15. Februar gestarteten Saison ist, dürfen sich die Zuschauer auf einen vorentscheidenden Wettkampf freuen. „Auch Laien dürften ihren Spaß haben“, ermunterte Muskulus. Um die Synchronität der acht Tanzpaare, die „glamourösen Kostüme“ und die eigens ausgewählte Musik zu genießen, sei eine große Expertise nicht unbedingt vonnöten.

Somit ist der Herner/Wanne-Eickeler Sportkalender um ein Highlight reicher. Vielleicht entwickelt sich aus dieser aus der Not geborenen Veranstaltung ja eine dauerhafte Zusammenarbeit. Ein Bundesligist mehr, der in der Stadt zu sehen wäre.

Die genauen Startzeiten und Eintrittspreise werden vom TTC Rot-Weiß-Silber Bochum rechtzeitig bekanntgegeben.